Justicia hacker en vivo: Activista disfrazada de Power Ranger rosa derriba una web tinder para supremacistas blancos en Alemania

Hacktivista disfrazada de Power Ranger borra en directo «Tinder para nazis» en congreso de hackers

Una investigadora y hacktivista alemana que opera bajo el seudónimo Martha Root ha realizado una espectacular demostración de hacktivismo político en el 39º Chaos Communication Congress (39c3).

Según la publicación especializada de Cibersecurity.io, Root subió al escenario «vestida de Power Ranger rosa y demostrando en directo cómo había infiltrado y desmantelado parte de la infraestructura de un sitio de citas para supremacistas blancos vinculado a WhiteDate». Su charla, titulada “The Heartbreak Machine: Nazis in the Echo Chamber”, fusionó una profunda investigación técnica y de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) con una fuerte denuncia política contra la extrema derecha europea.

El objetivo central fue WhiteDate, una plataforma presentada como «Tinder para nazis» y orientada, en palabras de la investigación citada por la fuente, a que «personas blancas conozcan a otras personas blancas para tener bebés blancos». La infiltración técnica, previa al evento, fue meticulosa.

Según la publicación de Cibersecurity.io detalla que «Martha se infiltró en el sitio, creando perfiles y herramientas específicas», destacando el uso de «un chatbot de IA que interactuaba con los neonazis para maximizar la cantidad de datos personales y metadatos obtenidos». La operación evidenció una seguridad ínfima, donde, según se menciona, «bastaba con añadir rutas como ‘download-all-users/’ a la URL raíz para obtener el volcado masivo de perfiles».

El acto performativo en el 39c3 culminó meses de trabajo. Ante el público, Root ejecutó un script que borró contenidos del servicio, apoyándose en una arquitectura técnica previamente preparada. La fuente señala que, aunque en el escenario «‘solo’ se vio la ejecución de un script, detrás había una arquitectura de ficheros, automatizaciones y código que condensaba meses de trabajo». El resultado tangible fue una filtración masiva de «en torno a 100 GB de datos, incluyendo perfiles, fotos, mensajes y posiblemente información de pago», publicada posteriormente en el sitio paródico y crítico okstupid.lol, creado como espejo del proyecto original.

El hecho también fue destacado por BeBloomers

“Una hacker alemana vestida de Power Ranger las ha tumbado una página de tinder nazis en directo durante el Chaos Communication Congress (CCC) en Hamburgo”.

Ver también / Martha Root se vistió como una Power Ranger rosa y borró en directo una página web (Alex Millá)