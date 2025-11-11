¿Impunidad? Kaiser no descarta indultar a hombre de 80 años condenado por violación de menores si está terminal

¿Impunidad? En el debate presidencial de ANATEL de este 10 de noviembre, Johannes Kaiser admitió que evaluaría indultar —por razones humanitarias— a un hombre de 80 años condenado por violación de menores si está postrado o con cáncer terminal. La respuesta, ante un caso hipotético planteado por el periodista Juan Manuel Astorga, extiende el criterio que defiende para los reos de Punta Peuco y abre una discusión sobre límites de la política de indultos, derechos de las víctimas y riesgo de impunidad.

El intercambio que encendió la alarma

Durante el segmento conducido por Juan Manuel Astorga, el periodista planteó:

— ¿Indultaría a un violador de menores, de 80 años?

Kaiser respondió:

— Evidentemente si significa un peligro en la sociedad, no. Ahora si está con cáncer terminal amarrado a la camilla, qué sentido tiene tenerlo en una facilidad carcelaria. Eso no tiene ningún sentido.

Antes, al ser consultado si extendería el criterio de edad a otros presos, dijo que existía un proyecto aprobado en la Comisión de DD.HH. del Senado (con umbral de 70 años) y agregó:

— Tenemos que hacernos cargo de las obligaciones […] a nivel internacional […] del trato que se debe dar a adultos mayores en materia carcelaria.

El nexo con Punta Peuco

La postura expuesta por Kaiser se alinea con su promesa de revisar/otorgar beneficios a condenados de Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, bajo el argumento de edad avanzada y criterios humanitarios. Tras el anuncio del Gobierno de convertir Punta Peuco en cárcel común, el candidato ha insistido en “cerrar el capítulo 73–90” y considerar salidas para reclusos octogenarios.

El punto crítico es que el estándar invocado (edad, terminalidad, “no peligro”) traspasa el universo de los crímenes de la dictadura y alcanza delitos sexuales gravísimos —como la violación de menores— cuando se cumplen esas condiciones.

Por qué importa