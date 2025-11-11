¿Impunidad? Kaiser no descarta indultar a hombre de 80 años condenado por violación de menores si está terminal

En el debate presidencial de ANATEL , Johannes Kaiser abrió la puerta a un indulto humanitario para un condenado de 80 años por violación de menores si está terminal, criterio que conecta con su defensa de beneficios para reos de Punta Peuco.

¿Impunidad? Kaiser no descarta indultar a hombre de 80 años condenado por violación de menores si está terminal
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

¿Impunidad? En el debate presidencial de ANATEL de este 10 de noviembre, Johannes Kaiser admitió que evaluaría indultar —por razones humanitarias— a un hombre de 80 años condenado por violación de menores si está postrado o con cáncer terminal. La respuesta, ante un caso hipotético planteado por el periodista Juan Manuel Astorga, extiende el criterio que defiende para los reos de Punta Peuco y abre una discusión sobre límites de la política de indultos, derechos de las víctimas y riesgo de impunidad.

El intercambio que encendió la alarma

Durante el segmento conducido por Juan Manuel Astorga, el periodista planteó:
— ¿Indultaría a un violador de menores, de 80 años?
Kaiser respondió:
— Evidentemente si significa un peligro en la sociedad, no. Ahora si está con cáncer terminal amarrado a la camilla, qué sentido tiene tenerlo en una facilidad carcelaria. Eso no tiene ningún sentido.

Antes, al ser consultado si extendería el criterio de edad a otros presos, dijo que existía un proyecto aprobado en la Comisión de DD.HH. del Senado (con umbral de 70 años) y agregó:
— Tenemos que hacernos cargo de las obligaciones […] a nivel internacional […] del trato que se debe dar a adultos mayores en materia carcelaria.

El nexo con Punta Peuco

La postura expuesta por Kaiser se alinea con su promesa de revisar/otorgar beneficios a condenados de Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, bajo el argumento de edad avanzada y criterios humanitarios. Tras el anuncio del Gobierno de convertir Punta Peuco en cárcel común, el candidato ha insistido en “cerrar el capítulo 73–90” y considerar salidas para reclusos octogenarios.

El punto crítico es que el estándar invocado (edad, terminalidad, “no peligro”) traspasa el universo de los crímenes de la dictadura y alcanza delitos sexuales gravísimos —como la violación de menores— cuando se cumplen esas condiciones.

Por qué importa

  • Precedente: aplicar el mismo criterio a delitos de lesa humanidad y a delitos sexuales abre una discusión de límites y consistencia de la política de indultos.
  • Derechos de las víctimas: organizaciones advierten que decisiones por humanitarismo deben ponderar verdad, reparación y garantías de no repetición, especialmente en lesa humanidad y violencia sexual infantil.
  • Señal de política criminal: en un país que discute penas efectivas, reincidencia y enfoque en víctimas, la postura de Kaiser marca un giro hacia beneficios por condición etaria o de salud, más que por tipo de delito.

Relacionados

El Ciudadano

INDH a Kaiser: Krassnoff está condenado por delitos atroces “no está preso porque le caiga mal a alguna gente”

Hace 6 días
El Ciudadano

"No es fe, es crueldad y violencia institucional": Duras críticas a proyecto del partido de Kaiser para prohibir el aborto en caso de violación

Hace 3 meses
El Ciudadano

INDH Responds to Kaiser: Krassnoff's Atrocious Crimes Demand Justice, Not Sympathy

Hace 6 días
El Ciudadano

Senador boliviano destruyó a Johannes Kaiser por dichos contra Bolivia: "Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

“Para él son solo huesos que puedan permitir la libertad de los genocidas”: Lorena Pizarro acusa “impunidad” en proyecto de Kaiser

Hace 2 meses
El Ciudadano

Jeannette Jara por fin de Punta Peuco: "No puede haber cárceles especiales para quienes torturaron, mataron e hicieron desaparecer a otros compatriotas"

Hace 1 semana
El Ciudadano

Bolivian Senator Criticizes Johannes Kaiser for Misstatements About Bolivia's Capital

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Reportan asistencia mínima a acto de Johannes Kaiser en Maipú: Llegaron apenas 250 personas

Hace 7 días
El Ciudadano

"Desde afuera es fácil criticar": Jara le gana round a Johannes Kaiser en nuevo debate presidencial

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano