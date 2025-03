Karol Cariola enfrentó la censura con su hijo en brazos y Repenning solo vio a la guagua

Este martes 11 de marzo, la diputada Karol Cariola (PC) llegó hasta el Congreso Nacional en compañía de su hijo recién nacido, Borja, y su pareja, el diputado Tomás De Rementería, para participar en la votación de la censura presentada en su contra por la bancada del Partido Social Cristiano (PSC).

La moción fue finalmente rechazada con 51 votos a favor, 72 en contra y una abstención, permitiendo que la diputada mantenga su cargo como presidenta de la Cámara. No obstante, en medio de la sesión, Cariola se tomó un momento para responder a quienes han promovido una campaña en su contra:

“He venido el día de hoy, teniendo que interrumpir mi postnatal, a nueve días de haber tenido mi parto en condiciones que han sido de público conocimiento, muy complejas y dolorosas. Pero he tenido que venir a defenderme de este ensañamiento político basado en la injusticia”, declaró la diputada comunista.

Sin embargo, el foco de atención de algunos no estuvo en la discusión de fondo, sino en la presencia del recién nacido en el Congreso.

Repenning y su «análisis» de la situación

Desde el matinal Tu Día de Canal 13, el periodista José Luis Repenning se mostró particularmente preocupado por la asistencia de Cariola junto a su hijo.

“Ella está con postnatal, no tenía por qué haber ido”, lanzó en el programa matutino.

Luego, su compañero Francesco Gazzella intentó explicarle que la parlamentaria denunció presiones políticas que la llevaron a interrumpir su postnatal para enfrentar la censura, a lo que Repenning replicó con un comentario que provocó críticas en redes sociales:

“Obligada en qué sentido, ¿la fueron a buscar fuerzas de seguridad, la trajeron obligada o le dijeron que si no viene no sé qué?”

Pero el periodista no se quedó ahí. También puso en duda la decisión de Cariola de asistir con su bebé de nueve días de nacido, opinando que los pediatras recomiendan no exponer a recién nacidos en público.

“¿Era necesario ir con la guagua? Nueve días, los pediatras te dicen que no saques a la guagua ni a la esquina cuando están recién nacidas, porque son muy vulnerables”, concluyó.

¿Periodismo o fiscalización pediátrica?

El comentario de Repenning desvió la discusión desde el trasfondo político del caso hasta una supuesta negligencia materna por parte de Cariola, en un contexto donde la diputada ya había denunciado la persecución mediática y judicial en su contra.

Mientras la derecha arremete con censuras y allanamientos cuestionados, algunos periodistas parecen más preocupados por la lactancia y los traslados de un bebé.

Porque en medio de una votación clave en el Congreso, Repenning no vio una persecución política, no vio una campaña de desgaste, no vio a una diputada defendiendo su cargo… Solo vio a la guagua.