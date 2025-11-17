Karol Cariola, la senadora electa más votada de Chile: «Da cuenta de un trabajo serio con la comunidad»

La senadora electa más votada del país, Karol Cariola (PC), participó este lunes en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso en una instancia de coordinación junto a las autoridades electas del Pacto Unidad por Chile en la Región.

Convocado por el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, el encuentro marcó el inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto con miras a la segunda vuelta presidencial, llamando a actuar en unidad para fortalecer la candidatura de Jeannette Jara y consolidar un despliegue articulado en la zona.

Tras la cita, la diputada Cariola, quien obtuvo la primera mayoría nacional con 170.919 votos, agradeció el respaldo ciudadano y subrayó el compromiso que asume en esta nueva fase: «Estoy muy agradecida del tremendo resultado que tuvimos en la Región de Valparaíso. Me siento muy orgullosa de poder representarla y de seguir trabajando de conjunto con todas las autoridades que están aquí».

«Quiero agradecer a las 170.919 personas que votaron por esta candidatura. Es una votación muy importante y la siento como un respaldo al trabajo que hemos realizado», indicó la senadora electa.

En esa línea, Karol Cariola resaltó que este apoyo reconoce una trayectoria legislativa consistente, con 32 leyes de su autoría publicadas: «El Observatorio Congreso mostró que soy la diputada con mayor efectividad legislativa, con la mayor cantidad de proyectos transformados en ley. Es un logro que da cuenta de un trabajo serio con la comunidad y que hoy fue valorado por la ciudadanía», planteó la parlamentaria del PC.

Segunda vuelta

Sobre lo que viene, Karol Cariola anunció que el foco está puesto ahora en construir un despliegue común para enfrentar de manera sólida la segunda vuelta para fortalecer la candidatura de Jeannette Jara: «Somos un equipo y vamos a contribuir al desarrollo de nuestra región detrás del Gobernador Regional. En unidad y en conjunto vamos a trabajar para lograr ganar en segunda vuelta con Jeannette Jara», aseguró.

La legisladora advirtió sobre la importancia de actuar en unidad frente a la candidatura de José Antonio Kast: «Lo que está en riesgo es la democracia. José Antonio Kast representa todo lo que Chile no necesita: retrocesos en derechos sociales y en los derechos de las mujeres. José Antonio Kast es un peligro, y eso debe unirnos y fortalecer a todas las fuerzas democráticas del país».

«La segunda vuelta no se puede calcular en función de la primera. Nadie es dueño de los votos. Tenemos que salir a conversar, a mostrar los riesgos que existen y las oportunidades que representa nuestra candidata presidencial», enfatizó Cariola.

El Ciudadano