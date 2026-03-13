Kast firmó «declaración conjunta» con EEUU sobre minerales críticos y tierras raras: Diputados de oposición criticaron «falta de transparencia»

En una de sus primeras acciones tras su arribo a La Moneda, el Gobierno de José Antonio Kast firmó una «Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras» con Estados Unidos.

Según informaron desde la Cancillería, la suscripción del acuerdo ocurrió en el marco de una reunión bilateral entre el Mandatario chileno y el vicesecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau.

«El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el vicesecretario Landau, en presencia del Presidente de la República», señaló una nota emitida por la Cancillería nacional.

En el comunicado, se detalla que el texto suscrito «reafirma los estrechos lazos de cooperación entre ambos países, tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio de 2003 como bajo distintos foros multilaterales».

Asimismo, agrega la nota, en la firma se consideró que «el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países», por lo que el acuerdo toma en cuenta que estos «son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas».

Por último, la Declaración Conjunta busca generar acciones «que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos. En ese sentido, establece consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes sobre minerales críticos y tierras raras», agregó la Cancillería.

Respecto a estas consultas, se indicó que «buscarán abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias; gestionar la chatarra de minerales críticos y tierras raras, con el fin de apoyar la diversificación de las mismas; y explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión en minerales críticos».

Desde el gobierno de Kast anunciaron que la primera de estas consultas se realizará dentro de los próximos 15 días y tendrá por objeto consensuar un acuerdo sobre estas materias.

«Tendrán que dar explicaciones»

Una vez conocida la noticia de la firma de este acuerdo hubo inmediatas reacciones. Desde el Congreso, la diputada Lorena Fries (FA) cuestionó que «el gobierno de Kast firme un acuerdo cuyo contenido desconocemos», por lo que exigió al nuevo Presidente «transparencia».

«Los ciudadanos necesitamos saber las decisiones que toma, por qué las toma; cómo las fundamenta; hacia dónde quiere llevar el país. Eso es transparencia», planteó la diputada Fries.

En esa línea, la legisladora anunció que «como bancada del FA oficiaremos y citaremos a la Comisión de Relaciones Exteriores para que informen las implicancias y eventual vulneración de la soberanía sobre nuestros recursos naturales. La política se hace de frente al país», enfatizó.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (también del FA) afirmó que «es un pésimo punto de partido que el nuevo Canciller tenga que ir al Congreso a dar explicaciones del acuerdo que se ha filtrado, donde Chile cedería sus recursos estratégicos, como las tierras raras, a EEUU».

Chile no se arrodilla ante nadie.



El acuerdo secreto entre Chile y EE.UU. sobre minerales críticos y tierras raras es un pésimo punto de partida del nuevo Canciller.



Lamentablemente, deberá dar explicaciones. pic.twitter.com/R5K9bPEotW — Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) March 12, 2026

Un acuerdo con EEUU sobre minerales críticos y tierras raras. Conocemos el titular y ya. Ayer firmó cinco decretos y es más de lo mismo: puros titulares. Chile debe saber qué decisiones toma, por qué, hacia dónde quiere llevar al país. Eso es transparencia y es lo que exigimos. pic.twitter.com/CwIQXHmfE3 — Lorena Fries (@lorenafriesm) March 12, 2026

Seguiremos informando.