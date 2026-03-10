Kast y Schoenstatt: El desembarco de la obediencia y el secreto pontificio al poder

Por Eneas Espinoza G., Licenciado en Comunicación Social, fundador de la Red de Sobrevivientes de Chile

Con la llegada de José Antonio Kast al Palacio de La Moneda no sólo regresa la derecha conservadora al poder. Será también la primera vez que un miembro activo del Instituto de Familias de Schoenstatt gobierna Chile.

Kast tiene votos de obediencia y se debe a poderes fuera del sistema político chileno. ¿Cuántas de sus decisiones estarán definidas por el bien del país y cuántas por el movimiento al cual pertenece? ¿Qué prevalecerá en su administración? ¿Cuánto pesan en la ecuación final su lealtad con Schoenstatt y su compromiso con el país, la Constitución y las leyes?

Y, ¿cómo enfrentará desde la primera magistratura la nueva oleada de denuncias de abusos en la Iglesia Católica?

Un Gobierno con identidad schoenstattiana

La fe de Kast no es un asunto privado, sino un pilar central de su gestión. Junto a su esposa, María Pía Adriasola, pertenece al nivel más alto de compromiso laico dentro del movimiento. Esta identidad ya se ha traducido en hitos políticos concretos:

Capellán de La Moneda: En una de sus primeras decisiones, Kast nombró al sacerdote Mariano Irureta, también miembro de Schoenstatt, como el próximo capellán del palacio presidencial.

En una de sus primeras decisiones, Kast nombró al sacerdote Mariano Irureta, también miembro de Schoenstatt, como el próximo capellán del palacio presidencial. Relación con la jerarquía eclesiástica: En febrero de 2026, el presidente electo sostuvo su primer encuentro oficial con el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) para coordinar la agenda nacional.

En febrero de 2026, el presidente electo sostuvo su primer encuentro oficial con el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) para coordinar la agenda nacional. El «motor» de la gestión: Kast ha definido su fe como el «motor» de su gobierno, desatando un intenso debate sobre cómo su espiritualidad mariana y conservadora influirá en las políticas públicas del país.

Crisis y denuncias en el Movimiento

A pesar del ascenso político de sus miembros, el Movimiento Schoenstatt enfrenta una crisis de legitimidad global debido a múltiples denuncias de abuso sexual, de poder y de conciencia.

1. El Informe «Purificación de la Memoria» en Chile

En octubre de 2024, el Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt en Chile publicó un informe histórico que abarca el período 1965-2024. En este documento, la institución reconoció abusos sexuales cometidos por ocho de sus sacerdotes contra 28 víctimas, de las cuales 18 eran menores de edad.

Entre los nombres figura el fallecido obispo Francisco José Cox, acusado de múltiples abusos y cuyo traslado a Alemania por parte del movimiento ha sido denunciado como una táctica de encubrimiento y «muro de silencio».

2. Cuestionamientos al fundador: José Kentenich

La figura del fundador también está bajo escrutinio. Investigaciones de la historiadora Alexandra von Teuffenbach en los archivos del Vaticano (2020) revelaron:

Abuso de conciencia y poder: documentos que detallan la manipulación y coerción sobre las Hermanas de María en la década de 1950.

documentos que detallan la manipulación y coerción sobre las Hermanas de María en la década de 1950. Suspensión de beatificación: debido a estas revelaciones y a una denuncia de abuso sexual en EEUU (1958-1962), el Vaticano suspendió su proceso de beatificación en 2022. El obispo de Tréveris determinó que no se ha aclarado si el sistema de «obediencia» kentenichiana es compatible con la libertad humana.

3. El caso internacional reciente

En noviembre de 2024, la detención en Argentina del sacerdote Patricio Cruz Viale, acusado de abuso sexual ultrajante, reafirmó las críticas sobre la eficacia de los protocolos de prevención del movimiento.

La estructura de manipulación: Abuso de conciencia y control

Más allá de los casos de ataques específicamente sexuales, el foco de las denuncias consiste en un carácter sistémico de abuso de conciencia y amedrentamiento. En este punto, expertos y ex miembros detallan mecanismos específicos de control:

Violación del fuero interno: se documentó que Kentenich obligaba a sus subordinados a revelar sus pensamientos íntimos y pecados fuera del confesionario, mezclando la dirección espiritual con la jerarquía administrativa.

se documentó que Kentenich obligaba a sus subordinados a revelar sus pensamientos íntimos y pecados fuera del confesionario, mezclando la dirección espiritual con la jerarquía administrativa. El horario espiritual: una herramienta de «crecimiento» que obliga a registrar minuciosamente actividades y pensamientos diarios, lo que es interpretado por la psicología como una forma de autovigilancia obsesiva.

una herramienta de «crecimiento» que obliga a registrar minuciosamente actividades y pensamientos diarios, lo que es interpretado por la psicología como una forma de autovigilancia obsesiva. Dependencia emocional y «paternidad»: el concepto de «paternidad espiritual» fomenta la obediencia ciega. En Chile, víctimas han relatado cómo sacerdotes usaban este vínculo para invalidar su juicio, presentando el abuso como una «prueba espiritual».

el concepto de «paternidad espiritual» fomenta la obediencia ciega. En Chile, víctimas han relatado cómo sacerdotes usaban este vínculo para invalidar su juicio, presentando el abuso como una «prueba espiritual». Aislamiento y descrédito: quienes cuestionan las dinámicas internas suelen ser tildados de «enfermos» o de querer «dañar a la Iglesia», sufriendo un aislamiento social dentro de la comunidad que funciona como freno psicológico para denunciar.

El rol de María Pía Adriasola y el Instituto de Familias

Como futura primera dama, el papel de María Pía Adriasola es fundamental. En el Instituto de Familias, el matrimonio debe ser un «reflejo de la Sagrada Familia».

Ideología de la complementariedad: basada en Kentenich, promueve que la mujer tiene una naturaleza específica (mariana y maternal) que la diferencia del hombre y limita la autonomía femenina bajo pretexto espiritual. La «custodia del Santuario»: en Schoenstatt, la esposa tiene autoridad moral interna pero debe sostener la «jerarquía natural» de la familia. Presión en la vida privada: testimonios de ex miembros del Instituto de Familias acusan presiones económicas y sociales para ajustar la crianza y la vida privada a los manuales del movimiento, bajo amenaza de ser excluidos de la «corriente de vida» del Santuario.

La Postura del Presidente Kast

Frente a este complejo escenario, José Antonio Kast ha mantenido una estrategia de separación:

Ha condenado los abusos sexuales de manera general, pero guarda un silencio absoluto respecto a las acusaciones de abuso de conciencia contra el fundador Kentenich.

Define a Schoenstatt como una comunidad de laicos que «hace mucho bien», distanciándose de las conductas criminales de individuos específicos.

Para el nuevo Presidente, Schoenstatt representa una red de poder y contactos de élite (empresarios y profesionales) que comparten un código de conducta, fidelidad y silencio. El desafío de su administración será gobernar un país pluralista mientras habita una de las estructuras religiosas más cuestionadas de la actualidad, por sus mecanismos de control sobre la libertad y la conciencia humana.

Cómo se reflejará en su Presidencia

Para profundizar en cómo la doctrina de Schoenstatt podría plasmarse en la agenda pública de José Antonio Kast, es necesario analizar la intersección entre la «Pedagogía de Kentenich» y las propuestas programáticas de su gobierno.

La espiritualidad y los métodos de Schoenstatt podrían influir directamente en la gestión del Estado en tres áreas clave:

1. Educación: El modelo de «libertad de enseñanza» y formación de carácter

En la visión de Schoenstatt, la educación no es sólo instrucción, sino la formación de «personalidades recias» que se autogobiernan.

Influencia en la política: se espera un fuerte impulso al Voucher Educativo y al financiamiento que siga al alumno, permitiendo que instituciones con idearios religiosos específicos (como los colegios vinculados al movimiento) compitan en igualdad de condiciones con el Estado.

se espera un fuerte impulso al Voucher Educativo y al financiamiento que siga al alumno, permitiendo que instituciones con idearios religiosos específicos (como los colegios vinculados al movimiento) compitan en igualdad de condiciones con el Estado. El rol de la familia: dado que el movimiento considera a la familia como la «célula primaria de educación», Kast priorizaría el derecho preferente de los padres frente a programas estatales de educación sexual integral (ESI), a los que considera «adoctrinamiento».

2. Políticas de Familia y Mujer: La «complementariedad» en el Código Civil

Como se mencionó, María Pía Adriasola es una defensora de la naturaleza específica de la mujer basada en el modelo mariano.

Impacto legislativo: esto podría traducirse en una resistencia activa a cualquier expansión de los derechos reproductivos (como la despenalización total del aborto) y un enfoque de políticas públicas de «protección de la maternidad» que bloquee cualquier ampliación de derechos en cuanto a tareas de cuidado.

esto podría traducirse en una resistencia activa a cualquier expansión de los derechos reproductivos (como la despenalización total del aborto) y un enfoque de políticas públicas de «protección de la maternidad» que bloquee cualquier ampliación de derechos en cuanto a tareas de cuidado. Ministerio de la Mujer: existe el debate sobre si la gestion de Kast buscará transformar el Ministerio de la Mujer en un Ministerio de la Familia, fiel a la visión kentenichiana donde el individuo sólo se realiza plenamente dentro de la comunidad familiar jerarquizada.

3. Función pública y ética: La «casta» y la red de poder

La estructura de Schoenstatt fomenta vínculos de lealtad extrema y una red de contactos profesionales de élite.

Nombramientos: la designación de un capellán schoenstattiano es solo el inicio. Preocupa que los cargos de confianza en ministerios estratégicos sean ocupados por miembros del Instituto de Familias o profesionales formados en la Universidad Católica vinculados al movimiento, creando una «burbuja de gestión» con los mismos códigos de silencio que la institución maneja.

la designación de un capellán schoenstattiano es solo el inicio. Preocupa que los cargos de confianza en ministerios estratégicos sean ocupados por miembros del Instituto de Familias o profesionales formados en la Universidad Católica vinculados al movimiento, creando una «burbuja de gestión» con los mismos códigos de silencio que la institución maneja. Justicia y transparencia: ante las denuncias de abuso de conciencia y el historial de «traslados preventivos» (como el caso de Francisco José Cox), la administración de Kast enfrentará el desafío de demostrar independencia judicial. Cualquier señal de protección estatal hacia figuras del movimiento bajo investigación podría generar una crisis de probidad inmediata.

4. Relaciones Exteriores y «soberanía valórica»

Schoenstatt es un movimiento internacional con sedes fuertes en Alemania, Estados Unidos y Argentina.

Diplomacia: es probable que Kast busque alianzas con gobiernos conservadores que compartan su «agenda de valores» (como sectores del Partido Republicano en EEUU o la derecha conservadora europea), distanciándose de organismos multilaterales que promuevan agendas de género o diversidad.

5. Abusos en la Iglesia: la lealtad al movimiento y al secreto pontificio por sobre las leyes nacionales

La ley chilena establece, para toda persona que trabaje con niñeces y adolescencias en cualquier entorno institucional, incluido el eclesiástico, la obligación de denunciar en la justicia penal ante la sola sospecha de delitos de violencia sexual infantil.

Esto choca de frente con el derecho vaticano y en especial con el modo de operar de Schoenstatt: la estructura interna del movimiento, basada en obediencia y control de conciencia, exige secretismo en el manejo de cualquier denuncia.

En la práctica, en todos los casos hasta la fecha las autoridades católicas privilegiaron el modelo de investigaciones internas, anteponiendo el derecho canónico a la ley chilena, lo que constituye un delito agravado por involucrar autoridades o funcionarios estatales.

Habrá que ver si la administración de Kast profundiza esta línea y la plasma en política oficial, donde las víctimas de violencia sexual infantil seguirían desprotegidas y los abusadores ligados a la Iglesia protegidos por su sistema de parajusticia.

Una definición de este tipo será ponerse por fuera de la ley chilena y violar los tratados internacionales ratificados por el Estado, que poseen rango constitucional. Nada de esto parece detener hasta ahora a los miembros de Schoenstatt.

Defensa de Karadima

José Antonio Kast mantuvo su defensa de Fernando Karadima durante los años iniciales del escándalo.

En 2011, incluso ratificó ante la justicia sus declaraciones sobre la inocencia del sacerdote, a pesar de que su propio hermano, Hans Kast, fue el primer clérigo en denunciar formalmente los abusos.

Respecto a una posible retractación, su evolución ha sido la siguiente:

Cambio de calificación: con el avance de las pruebas judiciales y canónicas, Kast dejó de defender la inocencia absoluta de Karadima para calificar su conducta como grooming (seducción de jóvenes por adultos).

con el avance de las pruebas judiciales y canónicas, Kast dejó de defender la inocencia absoluta de Karadima para calificar su conducta como grooming (seducción de jóvenes por adultos). Condena general: en años recientes y durante su campaña presidencial de 2025, ha optado por una postura de condena general a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, pero sin una autocrítica pública o retractación explícita sobre su apoyo a Karadima.

en años recientes y durante su campaña presidencial de 2025, ha optado por una postura de condena general a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, pero sin una autocrítica pública o retractación explícita sobre su apoyo a Karadima. Distanciamiento familiar: se ha distanciado del historial de su familia en cuanto a este tema, centrando su discurso en que los abusos son «conductas criminales de miembros específicos» y no una falla sistémica de las instituciones religiosas a las que pertenece.

Más que una retractación formal, Kast ha transitado desde la defensa activa hacia un silencio estratégico y una condena genérica de los actos criminales una vez que estos fueron ratificados por la justicia.

