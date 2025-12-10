Libro "Aferrada a mi balsa"

Krassnoff vuelve al debate: Testimonio de Gladys Díaz revela la crudeza detrás de las propuestas de Kast

Quizás lo más perturbador del retrato es su doble vida. Después de dirigir sesiones de tortura, Krassnoff puede contestar el teléfono con voz dulce para hablar con su esposa, como si nada de lo ocurrido fuese incompatible con la vida doméstica. La autora muestra esa dualidad no para humanizarlo, sino para revelar la banalidad del mal que encarnaba: la capacidad de convivir con el horror como si fuera parte de una rutina profesional.

Krassnoff vuelve al debate: Testimonio de Gladys Díaz revela la crudeza detrás de las propuestas de Kast
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast de revisar la situación penitenciaria de condenados por crímenes de lesa humanidad volvió a instalar en el centro del debate público a uno de los nombres más siniestros de la represión dictatorial: Miguel Krassnoff Martchenko, criminal condenado en más de 80 causas por delitos de lesa humanidad y cuya pena total asciende a más de mil años de prisión.

En medio de esta discusión, el libro «Aferrada a mi balsa», de la periodista y sobreviviente a la prisión política, Gladys Díaz Armijo, vuelve a iluminar con crudeza lo que realmente está en juego cuando se habla de beneficios carcelarios para violadores de derechos humanos. Su testimonio retrata a Krassnoff no como un funcionario más del aparato represivo, sino como la encarnación del horror, la crueldad y la bestialidad que marcaron los años más oscuros de la dictadura.

Díaz presenta al oficial como un eje narrativo del terror, una presencia que irrumpe una y otra vez para recordar el carácter brutal y absurdo de la maquinaria represiva de la dictadura. En sus primeras apariciones, Krassnoff entra golpeando las botas contra el piso, descargando insultos con un tono teatral y desbordado. En una de las escenas más estremecedoras, apunta una pistola a la sien de la autora mientras se burla de su palidez, simulando una ejecución frustrada solo por una llamada telefónica.

Su violencia no es solo física: es un espectáculo cuidadosamente calculado para quebrar a los detenidos.

El libro revela también su fanatismo ideológico, expresado en monólogos donde reivindica el nacional socialismo, justifica la eliminación de opositores e incluso fantasea con destruir a los empresarios que apoyaron el golpe, a quienes considera “apátridas”. Esa lógica delirante se mezcla con la burocracia represiva de los organigramas partidarios que el militar obsesivamente completaba.

Pero quizás lo más perturbador del retrato es su doble vida. Después de dirigir sesiones de tortura, Krassnoff puede contestar el teléfono con voz dulce para hablar con su esposa, como si nada de lo ocurrido fuese incompatible con la vida doméstica. La autora muestra esa dualidad no para humanizarlo, sino para revelar la banalidad del mal que encarnaba: la capacidad de convivir con el horror como si fuera parte de una rutina profesional.

Incluso cuando intenta mostrar cortesía —extendiendo la mano para despedirse o preguntando sobre el futuro de su prisionera— cada gesto está cargado de manipulación. Ninguna amabilidad falsa puede disimular la violencia estructural que representa.

Décadas después, ya en democracia, los careos judiciales muestran a un Krassnoff que intenta reinventarse como “simple analista de inteligencia”. Pero los sobrevivientes lo reconocen sin titubeos. No hay relato alternativo que pueda borrar su historial.

«Aferrada a mi balsa recuerda», con una potencia que trasciende lo testimonial, que la memoria no es un ejercicio abstracto: es un acto de justicia. Y en momentos en que voces políticas plantean revisar beneficios para criminales de lesa humanidad, el libro se vuelve una advertencia contundente.

Leerlo es entender por qué la sociedad chilena no puede darse el lujo de olvidar.

Foto Gladys Díaz: Mario Hans

Relacionados

El Ciudadano

“Los criminales de lesa humanidad como Krassnoff no se merecen misericordia”: Jara descarta beneficios en debate Archi

Hace 1 semana
El Ciudadano

La indignante postura de Republicanos: liberar a condenados por abuso infantil e indultar a criminales de lesa humanidad

Hace 2 días
El Ciudadano

20 años más para Krassnoff por secuestros y sustracción de menores: Kast admitió haberlo visitado en Punta Peuco y Kaiser no descarta indulto

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Krassnoff, el amigo de Kast, suma otra condena: 12 años por secuestro calificado y torturas a dos dirigentes del MIR

Hace 3 meses
El Ciudadano

INDH a Kaiser: Krassnoff está condenado por delitos atroces “no está preso porque le caiga mal a alguna gente”

Hace 1 mes
El Ciudadano

"Human Rights Criminals Like Krassnoff Don't Deserve Mercy": Jara Rejects Pardons in Archi Debate

Hace 1 semana
El Ciudadano

Periodista de El Ciudadano deja pagando a Kast con “Los Abuelos de la DINA” y redes celebran que “hizo patria por todo el país”

Hace 7 horas
El Ciudadano

Kast, el pinochetista que se viste de víctima

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Kast y Kaiser manipulan los DD.HH.”: Catalina Valenzuela (PH), tras el debate presidencial

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano