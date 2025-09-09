La Cisterna: Alcalde Joel Olmos se reunió con autoridades de Salud para avanzar en la construcción de un hospital para la comuna

"Este proyecto no solo beneficiaría a La Cisterna, sino también a vecinos y vecinas de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, ayudando a descongestionar el sistema público y entregando más bienestar a nuestras familias", señaló el jefe comunal de La Cisterna tras la cita, en la que también participó el diputado Cristóbal Barra.

La Cisterna: Alcalde Joel Olmos se reunió con autoridades de Salud para avanzar en la construcción de un hospital para la comuna
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, junto al diputado Cristóbal Barra, se reunieron con el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Bernardo Martorell, y con el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Edgardo Díaz, para avanzar en la construcción de un hospital para la comuna.

«Este proyecto no solo beneficiaría a La Cisterna, sino también a vecinos y vecinas de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, ayudando a descongestionar el sistema público y entregando más bienestar a nuestras familias», señaló el jefe comunal tras la cita.

Por su parte, el diputado Cristóbal Barra destacó que «el alcalde cumple sus compromisos. Hoy hemos tenido una importante reunión con el subsecretario Martorell para sacar adelante el hospital para La Cisterna, que beneficie también a los vecinos de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda. El trabajo colaborativo y en conjunto que los vecinos tengan una mejor calidad de vida».

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

“Gaza resiste, Palestina existe”: Multitudinaria jornada cultural en La Cisterna reunió a miles de personas en apoyo al pueblo palestino

Hace 3 meses
El Ciudadano

"La historia no se puede eliminar por decreto": Nuevo Centro de Salud en La Cisterna se llamará "Dr. Salvador Allende Gossens"

Hace 4 semanas
El Ciudadano

“Gaza Resiste, Palestina Existe”: La Cisterna se une en un acto cultural y solidario por Palestina

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Organizar la resistencia, radicalizar la democracia": Claves del seminario en “Chau Ultraderecha”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Una nueva denuncia en el prontuario de Juvenal Olmos

Hace 3 meses
El Ciudadano

CONFUSAM protesta frente a La Moneda por crisis financiera y de seguridad en atención primaria

Hace 3 meses
El Ciudadano

¿Dónde interrumpir un embarazo sin ser juzgada? Nueva certificación busca distinguir hospitales seguros

Hace 2 meses
El Ciudadano

Núcleo duro de Matthei revienta a Kast: “La derecha cobarde se esconde tras los bots”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Diputada Nathalie Castillo convoca al Minsal a una fiscalización exhaustiva del Hospital de Illapel

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »

Latest Episodes

View Full Channel

La Mañanera

Lun-Vie a las 7:00 AM
No se encontraron episodios recientes.

Contrapauta

Lun-Vie a las 1:30 PM
Afternoon Show Current Episode

Afternoon Show: Episode Title

Published 1 day ago

Previous Episodes

Previous Episode 1
Episode Title

2 days ago

Previous Episode 2
Episode Title

3 days ago

Previous Episode 3
Episode Title

4 days ago

Previous Episode 4
Episode Title

5 days ago

Busca en El Ciudadano