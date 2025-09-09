La Cisterna: Alcalde Joel Olmos se reunió con autoridades de Salud para avanzar en la construcción de un hospital para la comuna

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, junto al diputado Cristóbal Barra, se reunieron con el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Bernardo Martorell, y con el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Edgardo Díaz, para avanzar en la construcción de un hospital para la comuna.

«Este proyecto no solo beneficiaría a La Cisterna, sino también a vecinos y vecinas de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, ayudando a descongestionar el sistema público y entregando más bienestar a nuestras familias», señaló el jefe comunal tras la cita.

Por su parte, el diputado Cristóbal Barra destacó que «el alcalde cumple sus compromisos. Hoy hemos tenido una importante reunión con el subsecretario Martorell para sacar adelante el hospital para La Cisterna, que beneficie también a los vecinos de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda. El trabajo colaborativo y en conjunto que los vecinos tengan una mejor calidad de vida».

El Ciudadano