Por Natalia Valdebenito

Los chistes deben ser una sorpresa. El remate por lo general lo es. No esperas lo que viene. La comedia en el festival es lo mismo. Es tan impredecible que tiene todo el ingrediente que necesita una semana de shows televisados carentes de sorpresas. Reducidas al beso entre los animadores, el vestido de ella, los gritos de él. El jurado tal vez. Y por supuesto el espectáculo visual, estético, pirotécnico o meloso que se pueda dar. Pero nada de esto se compara a la expectación que provoca ver a los comediantes en ese escenario. Nada tiene más rating. Nada tiene más comentarios. Nada tiene más emoción. Nada tiene más polémica. Nada tiene más predicciones. Nada tiene más juicios. Nada tiene más riesgo. Nada tiene más sabor.

Obviamente, no descarto la música. La música es la reina de las artes y aquí la reina siempre. A cada cantante o banda, se le espera con ansias y respeto. No es una comparación entre géneros artísticos ni por asomo. La música es la reina. La comedia, insisto, la sorpresa necesaria.

¿Deberíamos ganar más los comediantes al presentarnos ahí? Yo no hablaría de más. Hablaría de un pago justo y eso supongo que aumenta el monto. Pero más que todo, justo respecto a las exigencias, exposición y riesgos. Porque sí, la vida no se acaba con un fracaso en un festival, pero para un comediante que fue convocado es importante estar ahí. Ponemos pasión, trabajo y expectativas. No escatimamos en esfuerzos y heridas en la salud mental, por el riesgo que significa tener la posibilidad de que 15 mil personas te rechacen en tu cara. Mientras otros millones tal vez te ven en todo el mundo y con la idea clara que afuera se están haciendo un asado con tu trabajo que no resultó como lo pensabas.

La comedia es importante. Todos eligen a su favorito o favorita. Defienden a algunos. Atacan a otros. El público disfruta viendo a esa persona haciendo el esfuerzo de hacer reír. Eso vale la pena en cualquier parte. Es un arte noble y debe ser tratado como tal.

La comedia es importante y debe ser respetada, como cada persona y equipos que la ejerzan.

La comedia es importante porque nuestro trabajo vale mucho y en muchos sentidos.

Asuman. No hay Festival de Viña sin los y las comediantes. ¡Viva la comedia!

Por Natalia Valdebenito

3 de marzo de 2025

Fuente fotografía

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: