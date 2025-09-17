«La Cueca de Jeannette Jara»: Música y tradición para abrir su camino a La Moneda

La campaña presidencial de Jeannette Jara arrancó con un gesto cargado de simbolismo y alegría popular: una cueca especialmente compuesta en su honor.

El tema, interpretado por el conjunto Al Tres y Al Cuatro y bautizado como “La Cueca de Jeannette Jara”, ya cuenta incluso con una versión karaoke disponible en YouTube, pensada para que las familias la canten y bailen durante septiembre.

La letra repasa las banderas que Jara ha levantado a lo largo de su trayectoria, como la defensa de mejores pensiones y la dignidad para los adultos mayores, todo en un tono festivo que conecta con la vida cotidiana de miles de hogares chilenos.

La música se convirtió así en el vehículo para unir tradición y futuro, mostrando que las campañas también pueden hablarse con los símbolos culturales que identifican al país.

El inicio de campaña tuvo lugar en el Bar Victoria, espacio histórico de la cultura popular, donde pañuelos y zapateos marcaron el arranque de esta nueva etapa.

Jara no estuvo sola: a su lado se sumaron Gonzalo Winter y Carolina Tohá -quienes compitieron con ella en las primarias- además de figuras del mundo cultural como Rodrigo Salinas y Bombo Fica, y el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. Esta foto conjunta no solo reforzó la alegría del momento, sino que también proyectó la idea de unidad en torno a un mismo proyecto.

Mientras en Santiago la cueca y la chilenidad dieron inicio al recorrido de Jara hacia noviembre, su principal contrincante, José Antonio Kast, se encontraba en Italia reuniéndose con la primera ministra Giorgia Meloni. Desde el Bar Victoria, Jara lanzó una frase que resonó con fuerza: “Cuando uno ama su patria, ¿uno al menos respeta eventos como estos no?”

Así, entre guitarras, tradiciones y un fuerte arraigo cultural, la candidatura de Jeannette Jara comenzó oficialmente. Un inicio que no solo celebra las Fiestas Patrias, sino que también subraya el carácter chileno y cercano que busca imprimir en su camino hacia La Moneda.

Escucha la cueca a continuación:

Sigue leyendo:

El Ciudadano