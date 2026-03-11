La derecha amarra el control del Senado con Paulina Núñez (RN) e Iván Moreira (UDI)

La derecha consolidó su posición en el Senado tras la elección de una nueva mesa directiva encabezada por Paulina Núñez (Renovación Nacional) como presidenta de la corporación y Iván Moreira (UDI) como vicepresidente. Con esta dupla al frente de la Cámara Alta, el sector asegura el control político de la instancia legislativa.

La elección se realizó mediante votación nominal en la sala del Senado, donde Núñez obtuvo 39 votos a favor, lo que le permitió asumir la conducción del órgano legislativo. Durante el proceso también se registraron nueve abstenciones provenientes de senadores del Partido Comunista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y de la senadora independiente Alejandra Sepúlveda.

En la misma jornada se resolvió la vicepresidencia del Senado, cargo que recaerá en el senador Iván Moreira, quien fue presentado como candidato único para ese puesto.

Nueva mesa en un momento clave

La elección de la nueva mesa directiva ocurre en un contexto político marcado por el cambio de mando presidencial. Como parte de sus primeras funciones protocolares, Paulina Núñez encabezará la sesión de Congreso Pleno en la que se realizará la ceremonia de traspaso de mando, instancia en la que deberá colocar la banda presidencial al mandatario electo, José Antonio Kast.

El nuevo liderazgo del Senado también coincide con un reordenamiento de las fuerzas políticas en el Congreso. Durante la misma jornada se informó la conformación de un nuevo comité parlamentario que reúne a legisladores de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio y representantes regionalistas, lo que anticipa un escenario de mayor articulación entre sectores de oposición dentro de la Cámara Alta.

Con la instalación de Núñez y Moreira en la mesa directiva, la derecha logra posicionarse al frente de una de las instituciones clave del poder legislativo en Chile, en un momento marcado por la reconfiguración del mapa político tras el reciente proceso electoral.