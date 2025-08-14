«La historia no se puede eliminar por decreto»: Nuevo Centro de Salud en La Cisterna se llamará «Dr. Salvador Allende Gossens»

Propuesta del alcalde Joel Olmos busca rendir homenaje al "aporte trascendental del expresidente Allende a la salud pública chilena, con una visión integradora, reformas estructurales y compromiso con la equidad en el acceso a la atención sanitaria". "Mientras en otras comunas intentan borrar el innegable legado del Dr. Allende, en La Cisterna reafirmamos que la historia no se puede eliminar por decreto", señaló el jefe comunal.

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Concejo Municipal de La Cisterna, en la Región Metropolitana, aprobó nombrar a su nuevo Centro de Especialidades de Salud como «Dr. Salvador Allende Gossens», para rendir un «homenaje a un expresidente y médico que impulsó políticas en materia de salud y dignidad para nuestro país».

«Recordar al Doctor Allende es reconocer al exministro de Salud y expresidente del Colegio Médico, es valorar los programas masivos de vacunación que él impulsó y la política del medio litro de leche diario para todos los niños y niñas, establecida durante su mandato. Esta medida fue tan efectiva en la lucha contra la desnutrición infantil que se mantiene hasta nuestros días, y que incluso la dictadura no se atrevió a interrumpir», señaló Joel Olmos, alcalde de la comuna.

«Mientras en otras comunas intentan borrar el innegable legado del Dr. Allende, en La Cisterna reafirmamos que la historia no se puede eliminar por decreto», agregó el edil.

Contará con profesionales especializados

De acuerdo a lo informado por el municipio, el nuevo centro de salud funcionará en Avenida Ossa 140, donde estuvo ubicado el Cesfam Eduardo Frei hasta julio de este año (2025), y contará «con profesionales especializados para tratamientos y enfermedades, siendo una oportunidad que facilita la atención, acorta la espera y da dignidad mediante un derecho fundamental como lo es la salud».

«Este nuevo centro aumentará la capacidad resolutiva en especialidades médicas de la comuna. En su primera fase, ofrecerá las siguientes especialidades: Medicina familiar para niños, ginecología, psiquiatría, periodoncia, ortodoncia, endodoncia y rehabilitación de prótesis», agregaron desde la Municipalidad de La Cisterna.

