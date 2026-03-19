La izquierda internacional ante el desafío del Siglo 21: De la teoría a la unidad de acción

Por Lois Pérez Leira

La izquierda internacional se encuentra hoy ante un dilema existencial que no admite dilaciones: mantenerse cautiva de las fracturas ideológicas del siglo pasado o articular una respuesta contundente a la fase actual del imperialismo.

Mientras las potencias occidentales, bajo la dirección de Washington, perfeccionan sus mecanismos de guerra híbrida, sanciones y asfixia económica, las fuerzas populares no pueden permitirse el lujo del sectarismo. El arsenal teórico acumulado es inmenso y constituye nuestro principal cimiento, pero bajo ninguna circunstancia debe ser nuestra cárcel.

La profundidad de Marx y Engels, la audacia de Lenin, la capacidad de resistencia de Stalin, la visión de Trotsky sobre la revolución permanente, el concepto de hegemonía de Gramsci, la guerra popular de Mao, el socialismo autogestionario de Tito y la entrega heroica de figuras como Allende, Castro y el Che Guevara, forman un cuerpo de ideas que debe servir para construir puentes, no muros.

​A esta constelación es imperativo sumar la síntesis de José Carlos Mariátegui, quien nos advirtió que el socialismo no puede ser «calca ni copia», sino una «creación heroica» arraigada en la realidad material de cada pueblo.

Esta premisa es la que permite hoy unir las tradiciones europeas con las luchas de soberanía en el resto del mundo. Hugo Chávez comprendió esta necesidad histórica al plantear el Socialismo del Siglo 21 como un proceso vivo y en constante construcción, una bandera que hoy es retomada con fuerza por el socialismo ruso a través del SOVINTERN.

La tesis central es clara: la contradicción principal de nuestra era sigue siendo la lucha entre el Imperialismo y la Soberanía Popular. Bajo este paraguas, las distintas corrientes marxistas y los movimientos de liberación nacional deben hacer coincidir sus tácticas para acceder al verdadero poder.

​El próximo congreso del SOVINTERN, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de abril en Moscú, representa una oportunidad histórica para terminar con los prejuicios y los enfrentamientos ideológicos estériles. Es el espacio idóneo para que la izquierda repiense su estrategia global y reconozca que el debilitamiento del eje anglosajón abre ventanas de oportunidad que exigen una acción coordinada.

No se trata de imponer una uniformidad de pensamiento, sino de lograr que todas las vertientes revolucionarias golpeen al mismo tiempo el puño del imperialismo yanqui.

El siglo 21 no nos juzgará por nuestra pureza teórica, sino por nuestra capacidad de detener la maquinaria de guerra y miseria. Repensar la izquierda hoy significa dotar a nuestros principios de una eficacia real, transformando la mística de quienes nos precedieron en una victoria política tangible para los pueblos del mundo.

Lois Pérez Leira