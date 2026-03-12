«La Moneda no es un fundo»: Parlamentarios ofician a Contraloría y Seremi de Salud ante incumplimiento de normas sanitarias por parte de la Primera Dama

María Adriasola, esposa del Presidente José Antonio Kast, apareció en un video manipulando los almuerzos del personal de La Moneda sin guantes, mascarilla ni cubre pelo, como exige la norma. Ante esto, el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini anunciaron el envío de oficios de fiscalización a Contraloría y la Seremi de Salud: "Una cosa es mudarse al Palacio de La Moneda y otra bien distinta es creer que estás en la cocina de tu casa sirviéndole comida a tus invitados", afirmó Cicardini.

«La Moneda no es un fundo»: Parlamentarios ofician a Contraloría y Seremi de Salud ante incumplimiento de normas sanitarias por parte de la Primera Dama
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini (ambos PS) anunciaron el envío de oficios a la Contraloría y a la Seremi de Salud por el incumplimiento de las normas sanitarias exhibido por la Primera Dama, María Adriasola, quien apareció en un video manipulando los almuerzos del personal de La Moneda sin guantes, mascarilla ni cubre pelo, como exige la norma.

«Los trabajadores tienen derecho a que no les metan el dedo en el plato. Las normas sanitarias existen por algo. Manipular alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo», señaló el diputado Manouchehri tras anunciar el envío de los oficios de fiscalización.

«La sencillez es bienvenida. Saltarse la normativa sanitaria, no», agregó el legislador, reiterando que «el Estado funciona con reglas y en La Moneda también deben cumplirse. La Moneda no es un fundo».

Por su parte, la senadora Daniella Cicardini comentó que «una cosa es mudarse al Palacio de La Moneda y otra bien distinta es creer que estás en la cocina de tu casa sirviéndole comida a tus invitados».

«Yo les pediría a los nuevos inquilinos de La Moneda que respeten las normas de higiene, implementos y protocolos sanitarios básicos, porque las reglas no están de adorno, aplican para todos los chilenos y chilenas», añadió la parlamentaria en un video compartido en sus redes sociales. 

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Crisis ambiental en Lago Vichuquén: Cámara aprueba proyecto de resolución presentado por el diputado Celedón para exigir medidas urgentes al Presidente de la República

Hace 2 meses
El Ciudadano

Niñas desplazadas y casa inhabitable: Aguas San Isidro incumple fallo que ordenó descontaminar en 30 días

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputado Celedón reitera oficio a Municipalidad de Talca por denuncias en el CREA y advierte que recurrirá a Contraloría si no responden

Hace 1 mes
El Ciudadano

Camila Flores en el centro de la polémica: Contraloría ofició a Gendarmería tras denuncia por licencias médicas de su madre

Hace 2 semanas
El Ciudadano

"Contralora Dorothy Pérez está abusando de su cargo y realizando persecución a personas trans": CUT criticó insistencia de Contraloría en solicitar datos personales de niños y adolescentes usuarios del PAIG

Hace 1 mes
El Ciudadano

Senadora Pascual pide a Defensoría de la Niñez que se pronuncie por oficio de Contraloría que solicita "datos sensibles" de niños y adolescentes del Programa PAIG

Hace 2 meses
El Ciudadano

Chaqueta Blanca: RESCON, accesos exclusivos y conflicto de interés reabren dudas por probidad y fiscalización

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Para abaratar costos”: denuncia acusa a naviera y a Multiexport de incumplir normas ambientales y de seguridad en centros salmoneros

Hace 3 meses
El Ciudadano

Parlamentarios progresistas emplazan a la derecha por ley de conmutación de penas y exigen que expliquen “cuánto costará y cómo pretenden financiarlo”

Hace 4 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano