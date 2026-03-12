«La Moneda no es un fundo»: Parlamentarios ofician a Contraloría y Seremi de Salud ante incumplimiento de normas sanitarias por parte de la Primera Dama

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini (ambos PS) anunciaron el envío de oficios a la Contraloría y a la Seremi de Salud por el incumplimiento de las normas sanitarias exhibido por la Primera Dama, María Adriasola, quien apareció en un video manipulando los almuerzos del personal de La Moneda sin guantes, mascarilla ni cubre pelo, como exige la norma.

«Los trabajadores tienen derecho a que no les metan el dedo en el plato. Las normas sanitarias existen por algo. Manipular alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo», señaló el diputado Manouchehri tras anunciar el envío de los oficios de fiscalización.

«La sencillez es bienvenida. Saltarse la normativa sanitaria, no», agregó el legislador, reiterando que «el Estado funciona con reglas y en La Moneda también deben cumplirse. La Moneda no es un fundo».

Por su parte, la senadora Daniella Cicardini comentó que «una cosa es mudarse al Palacio de La Moneda y otra bien distinta es creer que estás en la cocina de tu casa sirviéndole comida a tus invitados».

«Yo les pediría a los nuevos inquilinos de La Moneda que respeten las normas de higiene, implementos y protocolos sanitarios básicos, porque las reglas no están de adorno, aplican para todos los chilenos y chilenas», añadió la parlamentaria en un video compartido en sus redes sociales.

