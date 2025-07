La nueva canción campesina del Maule: Cantor Jorge Castro presenta su primer álbum «Decidor»

Por Alonso Nuñez Lara

La Región del Maule, conocida por su riqueza agrícola y especialmente vitivinícola, además ha recibido el reconocimiento por ser un aporte a las raíces de la música tradicional chilena. Las investigaciones y recopilaciones que Margot Loyola realizó en su incansable trabajo por conocer la música rural, proyectaron esta región como una inagotable fuente de repertorio que junto con diversas expresiones auténticas, han aportado a la construcción de la identidad chilena.

Jorge Castro Arenas, músico, campesino y cultor de música tradicional es nacido y criado en la localidad de Tutuquén, zona rural y profundamente agraria ubicada a seis kilómetros de la ciudad de Curicó, capital de la provincia norte de la Región del Maule.

Se crió realizando labores campesinas, trabajando en distintas cosas, señala que aún estando cerca de la ciudad “siempre me cargaba ir a Curicó, prefería quedarme en el campo, trabajando en lo que hacemos acá: cultivos, hortalizas, crianza de animales”, recalca.

“Trabajaba en fundos, aquí hay harto fundo de huertos frutales, trabajábamos ahí y aquí en la casa igual había harta pega porque mi mamá tenía plantaciones de frambuesas y esas había que mantenerlas también, entonces no había tiempo para desperdiciarlo”, dice, labores que -agrega- le ayudaron a madurar más temprano y también fueron la motivación para conocer el mundo de la música, la poesía y el canto tradicional.

“Porque como era mi mundo en esa época, no tenía tiempo, uno se dedica únicamente a lo que tiene que hacer, la vida que te tocó y cuando me adentré en la poesía y la música, pude ver esas cosas desde otro punto de vista y tomarles más valor, la importancia de tener una identidad, costumbres y un estilo de vida”, comenta.

Fue a la edad de 20 años en que Jorge recuerda haberse encontrado con la música a través de su familia, “con unos primos y tíos me empezó a llamar la atención, ahí conocí a un poeta popular y un circulo de amigos que eran amantes del folclore, de la cueca, es paradójico porque conocía a unos muchachos que tocaban cueca urbana y entonces de ahí le empecé a agarrar más interés”.

Paralelamente, se produce el encuentro con un poeta popular que sería crucial en su aprendizaje y el desarrollo de su interés por el canto tradicional.

“Conocí al Chincolito que es un cantor a lo poeta, de los antiguos, de los viejos que van quedando de la antigua tradición y ahí me empezó a interesar mucho más y como venía con ese conocimiento del campo, de lo bueno y lo malo, porque cuando uno trabaja en el campo se viven cosas malas de repente porque es sufrido, pasar frio, hambre, cansancio, injusticias de repente con los patrones, con los jefes o con los mismos compañeros de pega de repente, ya traía esa inquietud de poder expresar cosas que no sabía como expresarlas en palabras, pero a través de la poesía y del canto podía sacar cosas que a veces no sabía cómo decirlas”, cuenta Jorge.

Así, afirma haber escuchado en Luis Ortuzar Araya, el reconocido Chincolito de Chile, una forma de cantar y versear que le llamaron la atención: “Se vino a vivir al lado de mi casa, él siempre ha sido bien trashumante… me llamó la atención su forma de vestir, su personalidad y lo que él representaba y todo lo que sabía de poesía y guitarra”.

Fue así como entró entonces a unos talleres de guitarra con Chincolito y ahí se abrió totalmente la puerta hacia un estilo de música que le parecía de cierta forma nuevo, pero del que sentía también que conocía de primera fuente debido a su vida campesina.

“Comencé a escribir cuecas, a tocar guitarra traspuesta por tercera alta y como se me hizo fácil, comencé al tiro a hacer décimas, Chincolito nos enseñaba a hacerlas y a cantarlas con entonaciones de la tradición”, relata, y si bien es cierto que fue este personaje quien le entregó las primeras motivaciones, el aprendizaje se multiplicó: “Seguí aprendiendo por todos lados, empecé a leer poesía, a comunicarme con otros cultores, otros muchachos de acá también les interesaba y seguimos en contacto y practicando”.

Las primeras canciones

“Mis primeras canciones hablan de mis experiencias campesinas, de lo que quería decir, versos que hablaban del campo de las injusticias, de lo bonito y lo sufrido que es aveces, de las experiencias que tenía más que nada, igual tenía harta experiencia en la vida de campo, ya era de la huella como dicen algunos viejos. Entonces nadie me contaba cuentos, pero porque ya había vivido harto en el mundo de los trabajos, del esfuerzo que se requiere, de la expertos que tenis que tener para hacer algunas cosas, entonces de eso más que nada”, expresa.

Aún con una fuerte influencia de la música tradicional chilena, la música de sus orígenes, Jorge Castro reconoce también que sus influencias son transnacionales sobre todo por el contacto con la cordillera y la vida de trashumancia de la que ha sido parte a través de sus raíces campesinas.

«Decidor», el primer disco a 15 años de trayectoria

Desde hace unas semanas que se encuentra en proceso de ensayo, creación de arreglos y grabaciones para lo que será su primer álbum que reunirá muchas de estas primeras canciones, y también algunas composiciones recientes que atendiendo a las raíces musicales de Jorge Castro, cuentan con un fuerte componente de música tradicional y sonoridades chilenas, y también canciones creadas en estilos del otro lado de la cordillera.

“Mira, ahí hay canciones que hice cuando casi empecé a andar en esto, hasta ahora las últimas que he hecho, entonces dentro del disco hay como 15 años de trayectoria, las fui eligiendo porque son las que más me gustan, porque tu cachai que hay cosas que a veces no te convencen, no te gustan, y también porque estas son las que más han transmitido los que he querido decir en todo este tiempo”, detalla.

En esta oportunidad, se ha hecho acompañar por destacados músicos y cultores de la tradición chilena, como son el cantor y guitarrero José Pablo Catalán, el payador y músico Dangelo Guerra, el cantautor Mauricio Vega de Linares, y el multi instrumentista y poeta popular Ignacio Reyes, quien además de músico ha tomado las labores de dirección artística y gestión de este nuevo disco.

De esta manera, el nuevo disco de Jorge Castro nos presentará una hermosa proyección de la vida de campo en la zona central de chile y además mostrará un diálogo con la cultura de la cordillera chileno argentina, destaca el músico que fueron sus ancestros los que hicieron vida tanto en el valle central, la cordillera de la costa, como también en pasos y cajones de la cordillera de Los Andes en la Región del Maule.

El nuevo álbum fue grabado entre Swing Estudios de Curicó y Estudio Gaucho en el Maule sur y está listo para ser presentado en tres conciertos: el 18 de julio en el Centro Cultural de la localidad de Champa, Región Metropolitana; 19 de julio en el Salón Comunitario de la Cooperativa San Dionisio en Colbún; y el 20 de julio en La Casa del Payador Chileno, en el poblado de Tutuquén, Curicó.

