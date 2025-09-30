«La quemaron»: Familia de Julia Chuñil confirmó que sospechoso Juan Carlos Morstadt reveló en una llamada el destino de su madre

Este martes 30 de septiembre de 2025, la familia de Julia Chuñil confirmó la existencia de una interceptación telefónica autorizada donde el principal sospechoso, Juan Carlos Morstadt Anwandter, habría revelado el destino de su madre.

«Con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda, manifestaciones, convocatoria y el apoyo de muchos, damos a conocer la noticia después de una larga investigación», señala el comunicado difundido por la familia, confirmando que en la llamada interceptada Morstadt le dijo a su padre que a Julia Chuñil «la quemaron».

«Pedimos mucho respeto y apoyo hacia la familia, en estos momentos tan difíciles, asimilando de no poder verla con vida, damos agradecimiento de todos por el apoyo que nos brindaron donde nos dieron fuerzas para seguir en su búsqueda, a casi un año de su desaparición, esperamos que se siga la investigación y que esta persona sea investigada y nos entregue a Julia Chuñil Catricura», agrega el comunicado.

Finalmente, la familia hizo un llamado a manifestarse «y exigir que esta persona diga donde está. Es difícil contener las lágrimas, como familia nos mantendremos firmes para esperar a Julia, darle un descanso como se debe y prontamente que se haga justicia, que esta persona pague por el dolor que le causó a la familia después de meses de tristeza, angustia, los intentos de montaje hacia sus propios hijos y el asesinato de sus animales, que eran parte de ella».

¿Quién es Juan Carlos Morstadt?

Según la investigación del Ministerio Público, Julia Chuñil fue vista por última vez en el predio «la Fritz», propiedad de Juan Carlos Morstadt, «quien mantenía un conflicto previo y sostenido con la víctima», estando actualmente en carácter de imputado no formalizado en la causa.

De esta manera, en su condición de «sujeto de interés primario» desde la primera etapa de la investigación, se autorizaron entre otras medidas las interceptaciones telefónicas a Morstadt.

Así, en el marco de la investigación, se indicó que estos ‘pinchazos’ autorizados resultaron especialmente relevantes, pues en algunas de estas conversaciones, Morstadt da a entender que maneja información sensible sobre Julia Chuñil.

Es ahí donde aparece la llamada con su padre, donde se refiere a que a Julia Chuñil ‘la quemaron’, ocupando expresiones similares en otras conversaciones interceptadas.

La noticia causó impacto en la opinión pública y generó inmediatas reacciones, muchas de ellas, cuestionando las líneas investigativas de fiscalía. Lee algunas opiniones a continuación:

Hoy abogada K. Riquelme y familia de Julia Chuñil denuncian que hay una interceptación telefónica en carpeta de @FiscaliadeChile donde dueño de fundo donde despareció Julia asegura que "la quemaron". Increíble q líneas de investigación en estos 11 meses no apunten a Morstadt. — Martín Llancaman (@llancamanM) September 30, 2025

En un pinchazo telefonico a Carlos Morstadt Anwandter, éste le confiesa a su padre, que a Julia Chuñil la quemaron



La quemaron por defender el bosque nativo, por defender la vida



Otra defensora de la tierra ASESINADA por el poder empresarial



Tratado de Escazú debe actuar! — René Squella Soto💚🤎🖤 (@ReneSquellaSoto) September 30, 2025

"Si me pasa algo, ya saben quien fue".



Las palabras de Julia Chuñil no estremecieron a la justicia, la fiscalía insistió en establecer líneas de investigación y acoso hacia la familia y pese a las evidencias, nunca ha tenido al empresario Juan Carlos Morstadt como un sujeto… pic.twitter.com/lRd9ZLJ8ya — Partido Igualdad (@IgualdadPartido) September 30, 2025

La Señora Julia Chuñil Catricura era una mujer, adulta mayor, pobre, de origen mapuche cuyo único "delito" fue defender la tierra que la vio nacer y de la que ella y su familia vivía. Su muerte NO puede quedar impune!!

Exigimos #JusticiaParaJuliaChuñil — Marce_Tyrer 🪏❤️💪🏽 (@MarceTyS) September 30, 2025

Comunicado Familia Julia Chuñil: «Con mucho dolor damos a conocer la noticia después de una larga investigación» https://t.co/qQjkCZGtUc pic.twitter.com/SYhwSsr6nW — Mapuexpress, Colectivo de Comunicación Mapuche (@mapuexpress) September 30, 2025

