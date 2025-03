¡La Reforma de Pensiones va!: TC declaró inconstitucional requerimiento presentado por la Oposición

Esta tarde se dio a conocer que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible, un requerimiento que buscaba frenar la Reforma Previsional. El documento fue presentado por el diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano (PSC). Todo esto, con el objetivo de declarar inconstitucional la reforma de pensiones. La iniciativa contó con las firmas de varios parlamentarios de la oposición, como Johannes Kaiser y Camila Flores. También también fue respaldado por la diputada Pamela Jiles.

Esta decisión fue confirmada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se refirió a los hechos en un punto de prensa en la comuna de Cerro Navia.

“Hace poquito se ha sabido que el Tribunal Constitucional ha declarado inadmisible el recurso contra la Reforma Previsional por extemporáneo y por lo tanto la Reforma Previsional va a ser promulgada, será ley de la República y será derecho para los hombres y mujeres de nuestro país”, dijo Tohá.

La ministra también recordó el largo camino que recorrió el Gobierno para lograr aprobar la Reforma Previsional. Junto con esto, también enfatizó en la necesidad de trabajar en conjunto con la Oposición para sacar adelante los proyectos del Gobierno.

“Detrás de esa reforma es igual que esto, largo camino, muchas caídas, muchas dificultades y seguir adelante, machacar y machacar y no renunciar. Y el que te trató mal y te basureó, igual sigues trabajando con él. No le dan la espalda, porque sin ellos, sin todos, cosas como estas no se pueden hacer”, finalizó la ministra.

El diputado Roberto Arroyo, reaccionó a esta decisión en el pleno de la Cámara Baja y criticó la decisión del Tribunal Constitucional. En esta misma instancia, anunció que la oposición llevará este requerimiento a “instancias internacionales”. Arroyo también insistió en que la solicitud tiene “fuerte sustento” y acusó al al órgano estatal de buscar excusas. Por esto mismo, arremetió contra el Tribunal y declaró que si la oposición llega al gobierno, buscarán eliminar el TC y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

“Se actuó con maldad e iremos a instancias internacionales. Si algún día llegamos al poder, sepan ustedes que este tribunal que probó que es lo más inconstitucional que existe, un tribunal de tipo político, debe desaparecer. Así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos no van a existir cuando lleguemos al poder”, declaró Arroyo.

Junto con esto, también aprovechó de criticar al Gobierno. Específicamente debido a la solicitud del Presidente Gabriel Boric, para que se votara la reforma dentro del periodo de vacaciones.

“Nuevamente, por secretaría, que es una manera mañosa de no discutir las materias de fondo, así como fue todo este proyecto; a última hora a espaldas de la gente, un día antes de que tuviésemos un mes de receso completo, entregan suma urgencia a un proyecto de tanta importancia para todos los ciudadanos, a los cuales no se les consultó nada”, finalizó Arroyo.