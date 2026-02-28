La Serena: Ministro Sergio Troncoso ordena exhumación de 3 posibles víctimas de la dictadura que murieron en explosión en 1977

El ministro Sergio Troncoso, encargado de causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, ordenó la exhumación de restos de 3 posibles víctimas de los organismos represivos de la dictadura encabezada por Pinochet, militantes del MIR, quienes fallecieron en una explosión en su vivienda en diciembre de 1977, en el sector San Juan de la comuna de Coquimbo.

Se trata del matrimonio conformado por Mario Romero y Sonia Valencia -embarazada en la época-, y Germán Cuello -tío del actual diputado del PC, Luis Cuello-, quien visitaba a la pareja en el momento que ocurrieron los hechos. En ese entonces, sus muertes se atribuyeron a la supuesta manipulación de material explosivo.

«Sin perjuicio de ello, se está investigando si pudo haber participación de terceras personas en estas muertes, atendido su modus operandi o una dinámica que fue utilizada en algunos casos por los organismos encargados de la represión en dictadura», declaró el ministro Troncoso.

Antes de decretar la diligencia, el ministro Troncoso se reunió con familiares de las víctimas para informarles de la necesidad de la exhumación para el esclarecimiento de los hechos.

«Se les citó a esta reunión a fin de explicar esta situación y consultarles su parecer respecto a la diligencia, que puede tener un impacto emocional relevante en la familia. Se tuvo una conversación bastante franca, se atendieron todas las dudas que ellos manifestaron al respecto, y se concluyó con la conformidad de los familiares para la realización de la exhumación», agregó el ministro de la Corte serenense.

Respecto a la necesidad de realizar la exhumación, el ministro Troncoso explicó que el objetivo es «evaluar la eventual presencia de rastros o señales que pudieran dar cuenta de la corroboración de la forma en que se señaló que habían fallecido, o bien la presencia de elementos que pudieran indicar intervención de terceros en la muerte, o en los momentos previos a esta».

Por último, se informó que la fecha de la exhumación será fijada en conjunto con el Servicio Médico Legal, mientras que los resultados podrían conocerse durante el segundo semestre de este año 2026.

El Ciudadano