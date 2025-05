La tragedia no termina: deuda previsional a educadores de Chiloé ya supera los $25 mil millones y sigue sin solución

Los docentes del Archipiélago de Chiloé enfrentan una tragedia previsional, con una alarmante deuda en cotizaciones previsionales impagas, que ronda los $25.000 millones, y cuya resolución parece «estar en el limbo».

La situación afecta a educadores de al menos a cuatro comunas: Quinchao, Queilen, Quellón y Ancud, quienes pese a haber dedicado su vida al servicio público, ven sus derechos vulnerados y acusan ser víctimas de abandono institucional.

En Quellón, la deuda acumulada por concepto de cotizaciones impagas asciende a más de $4.000, por lo que los docentes presentaron una querella ante la Fiscalía en contra del exalcalde, Cristián Ojeda y la exsecretaria y el exjefe de finanzas de la Corporación Municipal, por posibles responsabilidades en la administración de los recursos previsionales por apropiación indebida, estafa residual y malversación de fondos.

En la comuna de Quinchao, la deuda previsional alcanza los $1.500 millones de pesos, lo cual ha generado una crisis que ha tenido consecuencias directas sobre la salud y dignidad de los trabajadores de la educación.

Producto del incumplimiento sostenido del sostenedor municipal en el pago de cotizaciones, diversos funcionarios comenzaron a ser desafiliados por las Isapres, quedando sin cobertura médica en plena relación laboral.

La situación previsional en la comuna de Queilen, también refleja el abandono sistemático al que han sido sometidas la comunidades educativas de Chiloé y la deuda por concepto de cotizaciones impagas supera los $285 millones, afectando a los docentes que, en promedio, mantienen nueve a once cotizaciones previsionales adeudadas.

Deuda previsional de educadores de Ancud supera los $19.600 millones

En Ancud la situación es aún más alarmante, ya que desde el año 2016, los trabajadores de la educación han denunciado deudas previsionales impagas por parte del municipio y su exalcalde, Carlos Gómez Miranda (Ind) que acumula, a la fecha, un promedio de 60 cotizaciones adeudadas por trabajador, lo que equivale a una deuda total de $19.600 millones.

Durante estos casi 10 años, los trabajadores de la educación de Ancud han agotado todas las instancias que los faculta la ley para exigir el pago de sus derechos previsionales; han interpuestos reclamaciones judiciales que no han prosperado e incluso, pese a haber ganado demandas civiles, el municipio de Ancud no ha cancelado las deudas.

Asimismo, presentaron denuncias ante la Inspección del Trabajo, las cuales han sido archivadas e incluso presentaron una denuncia por apropiación indebida ante la Fiscalía, al considerar que no han sido víctimas de una deuda previsional, sino de un acto de despojo y abuso flagrante.

Los docentes de Ancud y las otras comunas del archipiélago han elevado la problemática que los afecta ante el Ejecutivo y el Ministerio de Educación, pero señalan que a través de los años, han obtenido la misma respuesta; la deuda previsional no les compete, pues es responsabilidad del municipio.

«Hemos recurrido a los tribunales de justicia, la Inspección del Trabajo, además de distintas acciones con diferentes actores políticos: alcalde, gobierno regional, ministerios, parlamentarios, llegando hasta el mismo presidente de la República don Gabriel Boric», señaló la presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Ancud, Pamela Carrasco.

«La municipalidad tenía que entregar un informe financiero y a la fecha no existe», acusó Pamela Carrasco, presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Ancud.

«Estamos en un limbo de quien va a pagar las cotizaciones previsionales»

Aunque la responsabilidad de la deuda es del municipio, los educadores acusan que se encuentran en medio de una situación de abandono institucional, donde ninguna autoridad asume un rol activo en la resolución de una crisis que afecta gravemente a miles de trabajadores.

«En el fondo estamos en un limbo de quien va a pagar las cotizaciones previsionales en el corto plazo. Ahora la ley es clara y establece que pague el Ministerio (de Educación) y después el municipio lo devuelve por el Fondo Común Municipal (FCM), pero el punto es que todavía no tenemos un tren de pago», explicó en conversación con El Ciudadano.

Los trabajadores de la educación de Chiloé fueron traspasados al Servicio de Educación Pública, tal como lo estipula la Ley N° 21.040 que crea el nuevo sistema de educación pública.

Sin embargo, para los docentes del archipiélago esta medida no contribuyó a alcanzar una solución integral a la dramática situación previsional que arrastran desde hace una década.

Al respecto, Carrasco señaló que el artículo 34° T de dicha ley establece con claridad que para efectos del traspaso debía elaborarse un informe financiero que identificara las deudas y obligaciones del sostenedor saliente, en este caso, la Municipalidad de Ancud, pero hasta el momento no ha sido desarrollado.

«La municipalidad tenía que entregar un informe financiero y a la fecha no existe», denunció.

«Necesitamos que se pongan a trabajar, que ellos se pongan a analizar a cuánto asciende la deuda, cuántos son los montos», indicó.

Actualmente, los educadores se encuentran a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre esta crisis previsional.

«Se supone que tenía que llegar ahora y aún no hemos tenido ninguna respuesta, se supone que tenía que haber llegado a fines de abril, principios de mayo, pero todavía no ha llegado nada. La Dirección de Educación Pública (DEP) se lava las manos y en el fondo eh nos dicen de que ellos no tienen que fiscalizar nada. Pero la ley N° 21.040 es clara y establece en el artículo 34 transitorio de que ese informe financiero incluso la Superintendencia de Educación pueda ayudar a construirlo y a levantarlo y además de eso la DEP tiene que hacer un seguimiento al respecto y eso ya lo sabe y no lo han hecho», indicó la líder gremial.

En diálogo con El Ciudadano, Carrasco también denunció retrasos en la entrega de bono de incentivo al retiro.

«En el gremio educativo de Ancud es un gremio de muchos adultos mayores que están a puertas de jubilarse de hecho solo en la en la resolución del año 2022 solamente hay una lista de veintitrés personas y nuestra gran pregunta es qué va a pasar con ellos cuando se vayan, qué va a pasar con sus cotizaciones, porque en el fondo el Servicio local no va a asumir el pago de esas cotizaciones, porque la ley lo estipula de otra manera», expresó.

«El punto es que el año pasado, por ejemplo, se fueron los grupos del año 2020 y 2021, ahora viene el grupo de 2022 que son veintitrés colegas y que se van a ir, pero sin sus cotizaciones. Entonces yo le envié, yo le envié un correo a la encargada de gabinete, justamente preguntando porque qué pasa con el tema de los del grupo 2022, porque eso me tiene súper preocupada», señaló.

Em agosto de 2023, la Superintendencia de Educación designó a Omar Baquedano San José como Administrador Provisional en Ancud con el fin de que se retomara “lo antes posible el normal desarrollo del año escolar y se resguarde el derecho a la educación de los y las estudiantes de la provincia de Chiloé”.

Esta acción permitió regularizar el pago de los sueldos íntegros y garantizar la continuidad del servicio educativo en el municipio.

Carrasco recordó que esta decisión respondió a la urgencia de la crisis financiera que atravesó la corporación municipal de Ancud que llevó a que se dejarán de pagar los sueldos, que los trabajadores no retornaran a las aulas y miles de estudiantes se quedaran sin clases,

A su juicio fue un paso necesario, que fue valorado en su justa medida por los docentes. Sin embargo, aclaró que la deuda previsional no fue saldada con la llegada de Baquedano y que el ex alcalde Carlos Gómez Miranda, sigue sin ofrecer respuestas a las autoridades por las eventuales irregularidades que conllevaron esta crisis financiera.

«Tienes un exalcalde que en el fondo tiene una deuda previsional que asciende a los 19.600 millones de pesos, ¿Por qué él no ha pagado frente a las instituciones que tienen que pronunciarse al respecto? y más cuando se nombra un administrador provisional en la ley 20.52, que en su artículo 87 establece que van a haber persecuciones por parte de la fiscalía, por parte del Consejo de Defensa del Estado y ¿qué ha pasado?, yo lo veo caminando feliz por la calle. ¿De qué estamos hablando?; tenemos denuncias en la fiscalía que ahí están, ahí duermen. Yo he pedido y mis abogados han pedido varias veces audiencia con el fiscal y a la fecha no me atiende. Entonces, ¿qué puedo pensar yo?, que el círculo de poder protege a estos poderosos, que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Me lo estoy preguntando solamente, no estoy afirmando nada, solo me lo estoy preguntando», cuestionó la presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Ancud.

Educadores de Quellón se querellaron contra exalcalde Ojeda por deuda previsional

En Quellón, el Colegio de Profesoras y Profesores ingresó una querella en contra del exalcalde de la comuna Cristian Ojeda, quien ocupó el cargo durante 12 años, por los delitos de malversación de fondos, estafa residual y apropiación indebida.

La acusación fue ingresada por 70 profesores de la comuna en el marco de las acciones del gremio para el pago de las deudas previsionales.

El presidente comunal del Colegio de Profesora y Profesores de Quellón, Jorge Mancilla, indicó que la acción va en contra de Ojeda, la exsecretaria y el exjefe de finanzas de la Corporación Municipal y busca la reposición de los recursos que no fueron ingresados por este organismo a las entidades de previsión y salud.

En conversación con El Ciudadano, Mancilla explicó que la deuda previsional de los docentes de Quellón, «sin costas ni intereses ronda los $3.300 millones y abarca a lo que son todos los trabajadores de la educación, ya sea profesores y asistentes», lo cual equivale a un aproximado de 750 personas.

Asimismo, señaló que la deuda viene arrastrándose desde 2022 y 2023.

En conversación con El Ciudadano, Mancilla explicó que aunque la querella fue presentada en septiembre de 2024, aún no han obtenido respuesta ya que sigue en proceso investigativo.

Al ser consultado sobre si la deuda previsional de $3.300 millones podría ser cancelada a través del Fondo Común Municipal, Mancilla explicó la complejidad de la situación.

«Si bien eso es lo que dice la ley, tenemos que hacer una salvedad. Por ejemplo, Quellón tienen un Fondo Común Municipal que ronda los $6.500 millones de pesos al año. ¿Qué es lo que ocurre con esta deuda?, esta deuda previsional obviamente es de la Municipalidad, porque la generó a través de la Corporación Municipal, que obviamente que es un ente municipal. Eso sí o sí es así, pero nosotros al ser traspasados, no se nos ha cancelado ningún tipo de deuda todavía. Estamos con el empleador, que es el Estado a través del del SLEP y la ley dice lo siguiente, que la deuda la tiene que pagar la Municipalidad, pero lo que no está estipulado, lo que está todavía entre en dimes y diretes, es cómo se va a pagar la deuda no porque no la va a pagar, sino por el monto, porque el presupuesto municipal son $6.500 millones», señaló.

Asimismo, Mancilla planteó que «para poder sanear la deuda, solamente de previsión y salud, se necesita sin costa ni intereses a $3.300 millones y eso obviamente va a subir entre $4.000 y $5.000, entonces ahí ya tengo al tiro el presupuesto de un año y la ley también lo impide, porque es clara, y dice que a los municipios por este concepto solamente se les puede descontar un 30% por ciento del aporte anual. Eso quiere decir que de los $6.500, solamente se les podrían descontar $1.500 millones que obviamente no pagan la deuda, entonces qué es lo que está haciendo el Estado, sobre todo para casos que son brutales, es que lo van a pagar en cuotas, pero nadie todavía tiene claridad de los protocolos ni de cómo realmente se hace este proceso»

«La deuda la debería pagar el Ministerio de Educación y luego arreglarse con la municipalidad, entre ellos», enfatizó.

En diálogo con el Ciudadano, el presidente comunal del Colegio de Profesores de Quellón, aclaró que la querella contra el exlcalde Cristian Ojeda busca perseguir el delito, «pero no que se nos pague una deuda».

Sobre una posible salida a la crisis previsional que atraviesan los educadores de Quellón y otras comunas de Chiloé, Jorge Mancilla señaló que desde la Subsecretaria les comentaron hace un par de meses en una reunión que posiblemente la cancelación de la deuda puede demorarse hasta dos años.

«Desconozco si será así, porque tenemos registros de otros casos en que la deuda se demoró bastante más que dos años en pagarse», remarcó.

·»Tengo colegas que le deben $60 millones de la imposiciones, lo cual significa que están sacando jubilaciones de 150 mil y con esa cantidad acá es imposible vivir», acusó Fanny Viviana Hirsch Bahamonde, profesora de estado en Historia y Geografía, en conversación con El Ciudadano.

Jubilados con deudas de $60 millones por imposiciones

Fanny Viviana Hirsch Bahamonde, profesora de estado en Historia y Geografía, formó a estudiantes durante más de cuatro décadas y actualmente es vocera de un grupo de 19 jubilados de la comuna de Ancud, a quienes les deben imposiciones.

«Nos juntamos porque nos deben imposiciones y estamos peleándolas. Tengo colegas que le deben $60 millones de la imposiciones, lo cual significa que están sacando jubilaciones de $150 mil y con esa cantidad acá es imposible vivir», señaló.

«La municipalidad es la que tiene que pagar nuestras imposiciones. y otras cosas más y resulta de que hemos ido a hablar con el nuevo alcalde, Andrés Ojeda (Ind) que recibió una municipalidad endeudada en miles de millones y no tiene dinero. No tiene dinero para pagarnos, entonces realmente es dramática la situación», relató en diálogo con El Ciudadano.

Hirsch planteó que e imposible que la deuda se pague en cuotas, «porque nunca les va a mejorar las jubilaciones a mis colegas que están realmente en una situación muy mala».

«En su mayoría son mujeres solas mujeres que han quedado viudas o que nunca se casaron o simplemente se separaron y entonces están solas y están dependiendo en este momento de los hijos. Eso no debe ser», señaló.

También expresó su frustración ante la falta de respuestas y soluciones a la situación que atraviesan los educadores que han sido jubilados en el archipiélago de Chiloé.

«Los 19 educadores que yo represento hemos acudido a la Contraloría, hemos ido a la capital de la provincia a hablar con el SLEP , con el Servicio Local d Educación Pública y ante lo que nosotros estamos pidiendo, que nos paguen parte de las disposiciones, no hemos tenido ninguna respuesta. Nos dicen ´´ya lo vamos a ver, bla, bla, bla´´», acusó.

Ante este escenario, la profesora Hirsch envió un contundente mensaje a las autoridades, y en especial al ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

«Es una vergüenza, que él siendo educador no solucionen problemas de sus colegas, él debería ponerse una mano en el corazón y comenzar a arreglar los problemas que tienen los docentes porque por ejemplo en mi caso yo trabajé cuarenta y dos años y hoy día nosotros andemos para acá, para allá viajando, pidiendo audiencia, etcétera. Ahora estamos pidiendo audiencia con él, con la Comisión de Educación del Congreso. esperando a ver a ver qué responden, que si realmente nos van a dar audiencia y vamos a tener que viajar más de 1.600 kilómetros desde Ancud», dijo.

«Él es profesor, igual que nosotras y nosotros, entonces ¿Cómo es posible?, porque esto este no pago de imposiciones no solamente es un problema de Ancud , que es el que tiene la mayor deuda, pero hay otras zonas del país que están en lo mismo entonces que no es posible que uno ande humillándose después de todas las generaciones que formamos y que la mayoría de los profesores lo hicimos bien y por vocación», agregó.

Educadores de Chiloé: «Estamos cansados de las buenas intenciones»

Ante la falta de respuesta en torno a la deuda previsional, los educadores de Chiloé acusan que se sienten en medio de «un limbo administrativo» y abandonados por el Estado y las instituciones.

«Mientras yo siga siendo presidenta del Colegio de Profesores Comunal de Ancud no voy a descansar hasta que nos terminen de pagar el último peso que nos deben, porque es nuestra plata y yo voy a tomar todas las acciones que estén en mis manos para poder hacer y que eso se concrete. Yo no voy a declinar en eso, yo voy a seguir trabajando por mi gremio hasta que nos paguen el último peso», afirmó Pamela Carrasco, quien exigió al Gobierno a hacerse cargo de esta tragedia y buscar soluciones al pago de la millonaria deuda.

«El mensaje que le quiero hacer al ministro (Cataldo), porque su gobierno, su sector hacen gárgaras diciendo que defienden a los trabajadores, se rasgan vestiduras, diciendo de que son el gobierno del pueblo y es mentira. Durante su gobierno sistemática se han vulnerado derechos fundamentales a la previsión social y ellos responden, que el deudor es del municipio. Sí, el deudor es del municipio, es verdad, pero ellos son gobierno y se tienen que hacer cargo. Le pasan 1.500 millones de dólares a los carabineros por la seguridad que es necesaria; le salvan las espaldas a las Isapres, la salvan de la quiebra, pero cuando hay que hablar de la previsión social de los profesores se lavan las manos. Entonces este gobierno y el sistema desprecia a sus profesores. Sistemáticamente han despreciado al profesorado. eso es lo que han hecho y eso es lo que sienten por nuestro gremio. Y cuando hablo de eso, no lo hablo solo de este gobierno sino que lo hablo de todo el establecimiento que siente un rotundo desprecio por sus profesores», enfatizó la representante gremial.

En la misma línea, Jorge Mancilla, presidente del Comunal Quellón, planteó la necesidad de que los políticos y las autoridades se enfoquen en resolver el drama de la deuda previsional a educadores.

«En este camino de deudas provisionales en Chile llevamos bastantes años, hemos tocado todas las puertas que hemos tenido que tocar, en mi caso me he reunido desde el desde el director de provincial de educación hasta con el ministro de Educación, con los senadores, con los diputados y no se ve nada más que buenas intenciones, entonces ya estamos un tanto cansados de las buenas intenciones, necesitamos que hayan mejoras concretas, necesitamos que se pongan los recursos, que son recursos que son de la gente».

«Aquí no estamos pidiendo un bono, no estamos pidiendo un aumento de sueldo, estamos pidiendo solamente que se nos pague lo que se nos debe y que podamos trabajar en condiciones dignas por el mismo alumnado que atendemos que es una población vulnerable en el Sur del país ,con todas las vicisitudes que eso conlleva. Entonces lo primordial es que se puedan poner de acuerdo, que puedan trabajar realmente en ofrecer una respuesta a lo que estamos exigiendo y por lo que estamos peleando, que nos paguen lo que de nuestros sueldos se descontó, no se pagó y nos adeudan», subrayó.

*Imagen destacada: El Insular