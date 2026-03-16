«Las emergencias de las élites no son las emergencias del pueblo»: Partió «Sentido Común», nuevo programa de El Ciudadano

Este lunes 16 de marzo se estrenó «Sentido Común», el nuevo programa audiovisual de El Ciudadano conducido por su director, Javier Pineda, junto al periodista Axel Indey y Catalina Lufin, presidenta de las Juventudes Comunistas.

El espacio busca ofrecer un análisis político nacional e internacional con la perspectiva crítica que caracteriza la línea editorial de El Ciudadano. Así, en su primer capítulo, «Sentido Común» analizó los primeros días del gobierno de José Antonio Kast, teniendo como invitado especial al sociólogo Darío Quiroga, uno de los creadores de «La Cosa Nostra».

Mira el programa completo a continuación (YouTube):

Las emergencias de las élites no son las emergencias del pueblo

Compartimos la primera editorial de «Sentido Común, a cargo del director de El Ciudadano, Javier Pineda:

Este 11 de marzo el pinochetismo volvió a La Moneda. El eslogan de la campaña de Kast fue la de un gobierno de emergencia. Pero rápidamente se ha demostrado que las emergencias de las élites no son las emergencias del pueblo.

El miércoles 11 por la noche, más de 1.000 invitados degustaban un catering de lujo. Barra libre: gin, vodka y espumantes. Todo con cargo a un Estado que se supone que no tiene ni un peso. Entre los invitados no solo habían autoridades del Estado como la Contralora, sino también destacadas personalidades del mundo empresarial y del espectáculo, como Cecilia Bolocco y Don Francisco.

Al día siguiente, las calles del Parque Almagro contrastaban con la escuálida movilización en la Plaza de la Constitución del día anterior. Pero no estaban ahí para ver a Kast, sino a María Corina Machado. Los migrantes a los cuales tanto amenazó con expulsar, estaban reunidos en masa en las calles de Santiago.

El respeto por el derecho de manifestación de la comunidad venezolana contrastó con la represión que vivieron el día anterior estudiantes secundarios en las afueras del Liceo Augusto D’Halmar, quienes se reunieron para rechazar la visita de Kast.

Este mismo día, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se firmaba una declaración conjunta entre Estados Unidos y Chile sobre minerales críticos y tierras raras, anunciando que en menos de dos semanas se firmaría un acuerdo sobre la materia. En las tensiones geopolíticas Chile se pone del lado de los Estados Unidos y decisiones sobre esta materia pueden afectar la soberanía nacional y la economía nacional, pues entre los minerales críticos se encuentran nuestros principales productos de exportación: cobre y litio.

No había pasado ni un día de gobierno y Kast manifestaba su entrega del país a las manos de un Estados Unidos en declive y en guerra. Kast no fue rencoroso con los gringos, quienes en Miami, durante la Cumbre del Escudo de las Américas, lo relegaban a una esquina de la fotografía.

El viernes se instalaba en la agenda otra prioridad para Kast, pero que no es una “emergencia” para el pueblo: en la prensa corrían los nombres de los primeros violadores de derechos durante la Revuelta Popular que serían indultados.

Según la Fiscalía, hasta el momento han sido condenados 102 agentes del Estado por los delitos de homicidio, lesiones graves gravísimas, apremios ilegítimos y tortura. El primer indultado sería el excapitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años de presidio por el delito consumado de violencia innecesaria con resultado de muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés y por causar lesiones graves a Rolando Robledo y César Véliz, hechos ocurrido el 20 de octubre de 2019 en La Serena.

El sábado, desde Penco, anunciaba el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. Un proyecto misceláneo que regularía distintas materias, desde la reducción de impuesto a las empresas hasta limitaciones a la gratuidad universitaria. En este anuncio destacó el “hablamiento” del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien con su sutileza y formalidad, criticó el “puto sistema” de estabilización de precios de los combustibles conocido como MEPCO.

Entre estos anuncios estaba también la reducción de impuestos a las herencias y donaciones. ¿A quién carajo le conviene la reducción de estos impuestos? A las grandes fortunas que donan y pagan impuesto a la herencia. En definitiva, a quienes realmente representan.

En materia de seguridad tampoco ha hecho anuncios relevantes. En menos de una semana ya se registró el primer caso de “gatillo fácil”, resultando asesinado un joven padre de familia de 26 años, sin antecedentes. La primera versión apuntaba a que no se habría detenido frente a un control, pero el caso se ha puesto más confuso ya que el vehículo de carabineros no estaba como identificado y los funcionarios estaban vestidos de civil.

Asimismo, en extrañas condiciones se encontró el cuerpo de Pelado Vade cerca de Melipilla. El ex constituyente tenía rayados en sus brazos “Viva Kast” y “No+Zurdos”.

También, en la Plaza de Armas. se pusieron buses de funcionarios de la PDI deteniendo a migrantes para solicitar sus papeles. Sin embargo, aún cuando identificaban su irregularidad, los llevaban al cuartel policial y luego soltaban. Solo una performance con objetivos de intimidación de la población migrante, pero sin resultados concretos.

En la misma línea, hoy aparecieron en la frontera norte anunciando la construcción de una zanja cuya eficacia no está demostrada, pero lo que sí está claro serán los millones de dólares que se gastarán en su construcción y cuya empresa que se adjudique la obra será la gran beneficiada.

En definitiva, los primeros días de José Antonio Kast nos muestran un gobierno cuya emergencia económica es bajar los impuestos a los grandes empresarios, incluyendo las tasas corporativas y el impuesto a la herencia; en materia de seguridad, es indultar a delincuentes y amenazar a migrantes, pero sin soluciones efectivas; y en materia social, ha comenzando anunciando limitaciones a la gratuidad universitaria una prioridad que nunca mencionó.

Bienvenidas y bienvenidos al gobierno de la ultraderecha: las emergencias de las élites no son las emergencias del pueblo.

El Ciudadano