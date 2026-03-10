Llaves de la ciudad para Machado: Desbordes pone a Santiago al servicio de la derecha continental

En un acto que pone a la capital de Chile al servicio de la derecha continental alcalde de Santiago, Mario Desbordes, prevé entregarle las llaves de la ciudad a María Corina Machado.

Está previsto que el acto se lleve a cabo el jueves 12 de marzo, luego de que la opositora venezolana de extrema derecha asista al cambio de mando, en la que asumirá el presidente electo José Antonio Kast.

La confirmación fue realizada a través de un comunicado difundido por la vocería oficial de Machado, quien luego de recibir una invitación del republicano a que se sumará a lista de actores políticos alineados con Washington que participarán en la ceremonia que se desarrollará mañana miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional de Valparaíso.

De acuerdo con el cronograma de actividades que tendrá la opositora venezolana en Chile, está previsto que visite el Palacio Consistorial para recibir las llaves de la comuna de Santiago de manos de la alcalde de RN.

Según consignó CNN Chille, Desbordes nombrará a Machado con la distinción de Visitante Ilustre, con el propósito de reconocer su supuesta «lucha para lograr una transición a la democracia de forma pacífica en Venezuela, lo que le hizo ganar el Premio Nobel de la Paz en 2025».

El cuestionado Nobel de Machado

Cabe recordar que la decisión del comité del Premio Nobel de entregarle el premio a Machado despertó una ola de críticas tanto en Noruega como a nivel internacional, al considerar que era una candidata alejada de los ideales del galardón que se entrega cada año a la persona que más ha hecho para cumplir los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel, el químico sueco cuya fortuna estableció la premiación.

“María Corina Machado está lejos de ser la campeona de la paz que los criterios de Nobel requieren”, señalaron los integrantes del Movimiento por la Paz Noruego.

La agrupación fundamentó su rechazo en lo que describe como los tres pilares inseparables del premio, establecidos por Nobel: la desmilitarización, las conferencias de paz y la cooperación entre naciones en conflicto. Estos elementos, descritos por químico, ingeniero e inventor sueco como “una rueda”, son considerados fundamentales para su legado.

Plantearon que el galardón a Machado “contradice los estatutos del Comité” debido a que la ultraderechista “mantiene una agenda que promueve la guerra, la invasión a su país y ha defendido abiertamente el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino.

Asimismo, recordaron que no ha escondido sus intenciones de entregar a Estados Unidos los recursos naturales venezolanos, incluidas las más grandes reservas de petróleo a nivel mundial y que incluso ha apoyado todas las sanciones impuestas por Washington contra el pueblo venezolano.

Tampoco pasó desapercibido que la opositora de extrema derecha optara por dedicar ( y posteriormente entregar) el premio al presidente estadounidense, Donald Trump, en un contexto de operaciones militares ordenadas por el magnate republicano que constituyen ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional».

Agenda alineada a la derecha

En el cronograma también se dio a conocer que Machado también se reunirá el jueves con la comunidad venezolana que habita en Chile. Esta actividad se desarrollará a las 17:00 horas en el Paseo Bulnes con Parque Almagro.

Está previsto que además acuda al lanzamiento de la “Cátedra Sebastián Piñera” de la Universidad del Desarrollo, iniciativa impulsada por la familia del fallecido exmandatario.