«Lleva años interviniendo en política en contra de la educación pública»: Senadora Yasna Provoste criticó a Kast por propiedad «no declarada» de colegio privado

No es primera vez que José Antonio Kast no es del todo transparente con información relevante vinculada a sus inversiones. Ya ocurrió en 2019 con 3 sociedades creadas en Panamá, y también en 2021, cuando no declaró la Inmobiliaria e Inversiones Padua.

Autor: El Ciudadano
Tras conocerse, por medio de un reportaje del medio Interferencia, de que José Antonio Kast participa en la propiedad de un colegio privado, la senadora Yasna Provoste (DC) criticó al líder del Partido Republicano, recordando sus gestiones en contra de la educación pública en su época de diputado.

Según consignó Interferencia, precisamente, la destitución de Yasna Provoste en 2008 como Ministra de Educación, además de la Ley General de Educación y la Ley de Inclusión Escolar, «fueron algunos de los episodios en que José Antonio Kast participó activamente, al mismo tiempo en que estaba en propiedad del Colegio Campanario», se lee en la publicación.

Ante esto, la senadora por la Región de Atacama recordó que «el candidato José Antonio Kast lleva años interviniendo en política en contra de la educación pública, buscando subterfugios para debilitarla, para mantener la selección y privilegiar a privados que lucraban».

«Ahora sabemos que no es sólo ideología, también es negocio», agregó la exministra de Educación del primer gobierno de la Presidenta Bachelet.

No es primera vez que Kast no es del todo transparente con información relevante relacionada con sus inversiones. Ya ocurrió en 2019 con tres sociedades creadas en Panamá, y también en 2021, cuando no declaró Inmobiliaria e Inversiones Padua. Sigue leyendo sobre este caso:

De Panamá a Buin: revelan que Kast no informó que su sociedad tiene acciones en colegio afiliado a Schoenstatt

