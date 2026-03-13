«Lo conversamos con el ministro»: Presidenta del Senado asegura que «no va a haber ningún retroceso en la Ley de 40 Horas»

Senadora Paulina Núñez se refirió a la polémica generada por los dichos del nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien afirmó que el gobierno entrante iba a revisar "todo aquello que de alguna manera ha contribuido a frenar el empleo", encendiendo con ello las alarmas por la Ley de las 40 Horas.

«Lo conversamos con el ministro»: Presidenta del Senado asegura que «no va a haber ningún retroceso en la Ley de 40 Horas»
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió a la polémica generada por los dichos del nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien afirmó que el gobierno entrante iba a revisar «todo aquello que de alguna manera ha contribuido a frenar el empleo», encendiendo con ello las alarmas por la Ley de las 40 Horas.

Al respecto, la parlamentaria de la Región de Antofagasta declaró: «Quiero ser bien clara: no va a haber ningún retroceso en la Ley de 40 Horas. No porque nosotros lo hayamos pedido: el gobierno no ha pretendido nunca avanzar en dejar atrás esa ley, o en modificarla, en retroceder en lo que todos sabemos es un derecho de los trabajadores y trabajadoras».

La senadora Núñez agregó que «hoy día lo que está ocurriendo es una cosa técnica, que ya está en la ley por lo demás, que es cómo vamos ejecutando y cómo se va ordenando la jornada laboral a través de la Dirección del Trabajo».

La legisladora informó en esa línea que el tema de las 40 Horas «lo conversamos con el ministro, y le agradecemos la claridad porque si iba a haber alguna modificación, evidentemente iba a pasar por el Congreso».

«Pero eso no va a ocurrir», añadió, «y es la Dirección del Trabajo la que tendrá que ir emitiendo sus dictámenes para ver cómo ejecutamos de mejor forma lo que como ya dije recién, es algo gradual», cerró la presidenta del Senado.

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