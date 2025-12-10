Lo pagó en 2020: Jeannette Jara compartió comprobante de pago del TAG y llamó a parar con las noticias falsas

Ante la llamativa insistencia de la periodista Constanza Santa María por una supuesta deuda en el TAG que no habría sido cancelada a tiempo, la candidata presidencial Jeannette Jara compartió en sus redes sociales el comprobante de pago del servicio, el cual fue realizado en 2020, tal como ella lo señaló en el debate.

Recordemos que, en el foro de Anatel, la conductora del canal privado Mega le recordó a Jara que en el debate anterior había dicho apoyar la ley que elimina las multas por TAG, «pero quedó dando vueltas lo que usted misma confesó en esa respuesta, cuando dijo que tuvo que pagar más de $600 mil en multas. Esto, por circular en la Autopista Central sin TAG entre el 14 y el 28 de diciembre del 2019. Pagó la deuda el 9 de noviembre del año pasado. Seis años después», cuestionó Santa María.

Ante esto, Jeannette Jara respondió: «No, enseguida. La pagué unos meses después. Eso es una gran fake news, a todo esto», respuesta que no dejó satisfecha a la periodista que le volvió a preguntar: «Si usted dice que circuló sin TAG durante una semana, del 14 al 28 de diciembre, y por eso tuvo que pagar más de $600.000. La pregunta es: para que eso se transforme en 600 mil pesos o más, ¿cuánto tiempo pasó?».

«Unos meses, Constanza, lo pagué inmediatamente», insistió Jara, siendo cuestionada nuevamente por la entrevistadora: «Es que eso no da porque la multa cuesta 70 mil pesos».

Ante las dudas de Constanza Santa María, Jeannette Jara reiteró que había pagado de inmediato la deuda, asegurando que lo podía certificar con el comprobante del banco apenas volviera a su casa.

«Déjeme aclararlo, porque acá se está planteando una gran fake news. Yo me compré un auto en ese momento, porque me había ido bien. Resulta que cuando me lo compré no fui inmediatamente a hacer el trámite del TAG, eso es una responsabilidad mía. Me demoré y circulé un buen tiempo sin TAG, después pagué la multa y debe haber sido el 2020, no me acuerdo bien la fecha, pero si quiere se lo puedo certificar apenas pueda llegar a mi casa y bajar el comprobante del banco. Pero eso de que lo pagué recién ahora es una tremenda fake news», planteó Jara en el debate. Y hoy, cumplió su palabra y adjuntó el comprobante del banco.

Aunque fui clara en reiteradas ocasiones, algunos insisten en instalar mentiras sobre mí. Les dejo el comprobante del pago del TAG que confirma lo que señalé insistentemente. Basta de fake news. pic.twitter.com/MmLfTJyKHJ — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 10, 2025

El Ciudadano