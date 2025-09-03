«Lo que han hecho en Argentina nos tiene a todos inspirados»: redes sociales recuerdan apoyo de candidatos de derecha a Milei

Esta semana comenzaron a circular en redes sociales imágenes de medios escritos donde los candidatos de derecha Evelyn Matthei y José Antonio Kast expresaban su respaldo al gobierno argentino de Javier Milei. No obstante, no son los únicos aspirantes presidenciales que han manifestado abiertamente su apoyo: Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, también ha mostrado su respaldo al mandatario argentino.

Las publicaciones viralizadas muestran a Matthei y a Kast destacando al gobierno de Milei como una inspiración.

“Lo que han hecho en Argentina la verdad es que nos tiene inspirados a todos”, declaró la candidata Matthei.

Por su lado, Kast señaló: “Milei es una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”

Sin embargo, no fue la primera vez que los aspirantes al gobierno expresaron su apoyo: en enero de este año, durante el lanzamiento de su candidatura, el candidato del Partido Republicano aseguró estar dispuesto a seguir el modelo implementado por Milei en el país vecino.

Previo a los comicios en Argentina, Kast expresó públicamente su respaldo a Milei en redes sociales: “Por el bien de Argentina, que gane la fuerza de la libertad y que la corrupción, inseguridad y mediocridad sean derrotadas”.

Cabe destacar que ambos (Kast y Milei) pertenecen al denominado Foro Madrid que es una plataforma internacional que funciona como un espacio de coordinación entre partidos y líderes de derecha radical y extrema derecha de España y América Latina.

Por otra parte, las declaraciones viralizadas de la candidata UDI, Evelyn Matthei, son de su participación en el seminario del Centro de Estudios Públicos (CEP) «Desregulación y transformación del Estado: lecciones desde la Argentina de Milei y propuestas para Chile» en la que hizo más de una declaración a favor del gobierno trasandino.

“Celebro lo que están haciendo en Argentina, lo felicito ministro, lo que aprendemos aquí también es que esto tiene que venir de la Presidencia de la República, tiene que venir de ahí, esto no es algo que uno pueda dárselo al ministro de Economía”, indicó.

Además, en el Foro Económico Internacional Latinoamérica y El Caribe declaró: “Argentina va a lograr el crecimiento en un tiempo récord”.

Por su parte, Johannes Kaiser también ha demostrado su apoyo a Javier Milei. En el marco de su participación en la cumbre Council 2025, realizada en Buenos Aires, señaló:

“Pudimos conocer de primera mano la evolución económica y política de este país. ¡Y los resultados son impresionantes! En apenas un año y medio, 10 millones de argentinos salieron de la pobreza, incluyendo 2 millones de niños… Eso es lo que queremos cambiar cuando lleguemos al gobierno. La libertad funciona en este lado de la cordillera, y también funcionará en el nuestro. Es hora de llevar la libertad a Chile”.

Con sus declaraciones y respaldos públicos, estos candidatos chilenos dejan en evidencia que apuntan al modelo de gobierno de Javier Milei como referente para su propio proyecto político.