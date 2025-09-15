Los Jaivas celebran Fiestas Patrias con un concierto histórico

El próximo sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas, el icónico grupo Los Jaivas se presentará en Gran Arena Monticello para celebrar las Fiestas Patrias 2025 con un concierto inolvidable que reunirá a varias generaciones en torno a la música y la tradición. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

La agrupación, que en 2023 celebró sus 60 años de trayectoria, promete un espectáculo cargado de historia y emoción, interpretando clásicos que forman parte del cancionero popular chileno y latinoamericano como Mira Niñita, Sube a Nacer Conmigo Hermano, Todos Juntos y Mambo de Machaguay, entre muchos otros.

Un legado musical de seis décadas

Formados en Viña del Mar en 1963 bajo el nombre de High & Bass, Los Jaivas evolucionaron hacia un estilo único que fusiona el rock progresivo, la música sinfónica y el folclore latinoamericano, transformándose en una de las bandas más influyentes de la música chilena y sudamericana.

Su trayectoria incluye conciertos en escenarios naturales y emblemáticos como Machu Picchu en Perú, la Isla de Pascua, la Patagonia, la Antártida y el Desierto de Atacama, este último con un show transmitido por streaming que reunió a más de 100 mil personas. Asimismo, han llevado su música a giras internacionales en América, Europa, Asia y la ex Unión Soviética, consolidando su influencia más allá de las fronteras.

Entre sus producciones más destacadas se encuentran Alturas de Machu Picchu (1981), basada en la obra de Pablo Neruda, y Obras de Violeta Parra (1984), álbumes considerados por la crítica entre los mejores discos de la historia del folklore progresivo a nivel mundial.

Fiestas Patrias con música y tradición

Los Jaivas, patrimonio vivo de la música chilena, llegan a Monticello para recordar que sus canciones siguen vigentes como himnos de unidad, resistencia y celebración. Una oportunidad única para vivir Fiestas Patrias al ritmo de una de las bandas más grandes de la historia de Chile. Este concierto en Gran Arena Monticello no solo será una celebración musical, sino también un homenaje a la identidad cultural chilena, en un espacio que combina tradición y modernidad.

📅 Sábado 20 de septiembre de 2025 🕘 21:00 horas 📍 Gran Arena Monticello

🎟️ Entradas a la venta en Ticketmaster

🚗 Estacionamientos gratuitos