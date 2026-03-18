«Los recortes y finanzas públicas se debaten de cara al país»: Citación al ministro Quiroz fue el primer acuerdo de la Comisión de Hacienda de la Cámara

Durante la jornada de este martes 17/3 se constituyeron gran parte de las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, entre ellas, la de Hacienda, cuyo primer acuerdo fue citar al ministro del ramo, Jorge Quiroz (en la foto), para que explique la política de recortes anunciada por el gobierno de Kast.

El diputado Jorge Brito (FA), quien integra la comisión, informó que la citación quedó fijada para el martes 24 de marzo, a las 15 horas, en el edificio del Congreso en Valparaíso.

«Las cifras no se tergiversan. Los recortes y finanzas públicas se debaten de cara al país», señaló el parlamentario, quien además llamó a la comunidad a sintonizar ese día el canal de la Cámara, donde se transmiten en directo las sesiones de las distintas comisiones.

Comisiones listas

Según consignó el boletín de la Cámara, el martes 17 de marzo se realizó la definición de las presidencias de las respectivas comisiones. En ese sentido, se explicó que las comisiones de los martes sesionarán en dos bloques horarios.

Así, las primeras en constituirse fueron las que operarán entre las 15:00 y las 17:00 horas, y junto con la rendición de los integrantes, cada instancia eligió a quien las encabezará:

Constitución: Jaime Mulet logró la presidencia tras alcanzar 8 votos a favor. Los restantes votos fueron por la abstención.

Hacienda: Agustín Romero se impuso con 9 votos a favor por sobre los 3 que obtuvo Jorge Brito. Hubo un voto de abstención.

Deportes: Por unanimidad se eligió a Marco Antonio Sulantay.

Educación: Sergio Bobadilla obtuvo 9 votos a favor, imponiéndose a Héctor Barría, que alcanzó 4 votos.

Gobierno Interior: Joanna Pérez alcanzó la presidencia, tras obtener 9 votos. Carolina Tello obtuvo 4 votos.

Agricultura: Natalia Romero quedó nombrada presidenta, obteniendo 9 votos a favor. Félix Bugueño obtuvo 3 votos y Gloria Naveillan 1.

Relaciones Exteriores: Stephan Schubert obtuvo la presidencia, luego de obtener 8 votos a favor. 4 votos fueron para Nelson Venegas y uno para Francesca Muñoz.

En tanto, el segundo bloque de trabajo de las comisiones se celebrará entre las 17:30 a las 19:30 horas. Las comisiones que se incluyen en este rango horario y sus resultados son las siguientes:

Personas Mayores y Discapacidad: Obtuvo la presidencia en forma unánime el diputado Luis Malla.

Salud: Por 8 votos a favor, Andrés Celis llegó a la presidencia, superando a Matías Fernández y a Roberto Arroyo, quienes tuvieron 3 y un voto, respectivamente.

Defensa: Álvaro Carter se impuso por 8 votos a favor. Hubo 5 abstenciones.

Economía: Felipe Ross obtuvo la presidencia luego de conseguir 8 votos, mientras que Raúl Soto tuvo 5 votos.

Trabajo: José Carlos Meza consiguió la presidencia con 8 votos, contra 5 que tuvo Gael Yeomans.

Obras Públicas: René Manuel García alcanzó la presidencia con 7 votos favorables, por sobre Fabián Ossandón, que tuvo 5.

Emergencia: Por unanimidad se escogió a Guillermo Valdés.

TRABAJO DE COMISIONES 📰| Primeras comisiones permanentes se constituyeron en la Cámara. https://t.co/7mAyyvJl2v — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 17, 2026

Seguiremos informando.