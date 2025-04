Luis Mesina sobre la reforma de pensiones: «Se traicionó la propuesta que el Gobierno había hecho al movimiento social»

El vocero de la Coordinadora No + AFP calificó la reforma previsional como una "traición" del Gobierno al movimiento social: "El proyecto no solo no cambia el modelo, sino que lo fortalece (...) Si hoy día las AFP capturan el 10% de los salarios, una vez que entre en régimen la reforma van a capturar el 14,5%, lo que implica alrededor de 5 mil millones de dólares", afirmó.