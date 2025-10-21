Maipú: Concejala republicana acusada de fraude al fisco habría amenazado a exasesores con supuestos «contactos» en el Tren de Aragua

Una grave denuncia realizaron dos exasesores de la concejala por Maipú, Karen Garrido, del Partido Republicano (en la foto), quien -señalaron los denunciantes- los habría amenazado con supuestos contactos en el Tren de Aragua, en el contexto de una acusación por fraude al fisco y malos tratos laborales que ellos realizaron en su contra.

El caso fue publicado en detalle por el medio La Voz de Maipú, que consignó que no sería la primera vez que la concejala -que es funcionaria de gendarmería- está «en el centro de la polémica», recordando en ese sentido su cercanía con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (UDI), actualmente procesada por la justicia.

Según la publicación, los exasesores Carlos Morales y Francisca Azócar acusaron a la edil republicana en plena sesión del Concejo Municipal, tras lo cual Karen Garrido optó por retirarse del lugar produciéndose en ese transcurso un intercambio de palabras y acusaciones entre ambas partes.

En ese momento, Carlos Morales declaró que Garrido los ha amenazado con tomar acciones contra ellos usando su cargo de gendarmería: «Nos ha dicho que en el campamento funciona el tren de Aragua y que ella tiene internos que la quieren mucho y que ella mueve un dedo y nos puede pasar algo a nosotros o nuestros familiares», dijo el exasesor.

A esto se suman episodios de malos tratos que tendrían varios testigos que corroborarían la versión de Carlos Morales y Francisca Azócar: «Aseguran tener pruebas de malos tratos por parte de la concejala y prometen llegar hasta el final. Acusan que los llama a la una de la mañana pidiéndoles detalles o que los ha tratado mal por temas laborales. Uno de ellos indica que incluso contactó a familiares para acusarlo de hurtos», añade el reporte de La Voz de Maipú.

