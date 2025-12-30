Maipú: Fiscalía pide más de 23 años de cárcel para Cathy Barriga por 4 delitos

Exalcaldesa de la UDI deberá responder por los ilícitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

Maipú: Fiscalía pide más de 23 años de cárcel para Cathy Barriga por 4 delitos
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció el término de la investigación contra la exalcaldesa UDI de Maipú, Cathy Barriga, quien es acusada por cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

En total, la sumatoria de penas solicitadas por el Ministerio Público supera los 23 años de cárcel, consignaron este martes distintos medios de circulación nacional.

Desde sus redes sociales, la Fiscalía Metropolitana Oriente se refirió al término de las diligencias y anunció la solicitud de inicio del juicio oral contra Cathy Barriga, en una vocería ofrecida por Pamela Valdés, jefa de asesoría jurídica.

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este caso:

Barriga

Contraloría: Cathy Barriga rindió $10 millones al Servel, no pagó a proveedor y transfirió fondos a Lavín

El listado de famosos que recibieron pagos de Cathy Barriga a través del programa “Fuerza de Mujer” en Maipú

El Ciudadano

