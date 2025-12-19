Maipú: Municipio inició trabajos de recuperación tras retiro del campamento El Trébol

"Finalizamos la erradicación y retiro de las 110 viviendas del campamento El Trébol. Ahora comenzaremos trabajos de recuperación y habilitación del espacio, para luego avanzar por etapas con la erradicación de los 3 campamentos restantes del sector", explicó el alcalde Tomás Vodanovic.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, informó el inicio de los trabajos de recuperación en el espacio desocupado por el campamento El Trébol, ubicado en el eje del camino a Melipilla con Los Pajaritos.

«Finalizamos la erradicación y retiro de las 110 viviendas del campamento El Trébol. Ahora comenzaremos trabajos de recuperación y habilitación del espacio, para luego avanzar por etapas con la erradicación de los 3 campamentos restantes del sector», explicó el jefe comunal en un video compartido en sus redes sociales.

El alcalde Vodanovic recordó que El Trébol «era uno de los 4 campamentos que están ubicados en el eje del camino a Melipilla con Pajaritos», y anunció que se vienen nuevos procedimientos «primeramente en el sector del campamento Santa Marta, que esperamos desarrollar durante el mes de marzo, para posteriormente, y con colaboración del futuro gobierno poder intervenir los campamentos de Vicente Reyes y Latinoamericano», puntualizó el edil de Maipú.

Reportaje recomendado: Desalojo a escala humana en el campamento El Trébol de Maipú

El diario de Maipú labatalla.cl realizó una completa cobertura, con fotografías, testimonios y videos, de todo el proceso de desalojo y erradicación del campamento El Trébol.

En su publicación, el medio maipucino abordó el procedimiento desde la humanidad que significan los conceptos de hogar, refugio y comunidad. Lee el reportaje completo AQUÍ

Seguiremos informando.

