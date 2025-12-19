Maipú: Municipio inició trabajos de recuperación tras retiro del campamento El Trébol

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, informó el inicio de los trabajos de recuperación en el espacio desocupado por el campamento El Trébol, ubicado en el eje del camino a Melipilla con Los Pajaritos.
«Finalizamos la erradicación y retiro de las 110 viviendas del campamento El Trébol. Ahora comenzaremos trabajos de recuperación y habilitación del espacio, para luego avanzar por etapas con la erradicación de los 3 campamentos restantes del sector», explicó el jefe comunal en un video compartido en sus redes sociales.
El alcalde Vodanovic recordó que El Trébol «era uno de los 4 campamentos que están ubicados en el eje del camino a Melipilla con Pajaritos», y anunció que se vienen nuevos procedimientos «primeramente en el sector del campamento Santa Marta, que esperamos desarrollar durante el mes de marzo, para posteriormente, y con colaboración del futuro gobierno poder intervenir los campamentos de Vicente Reyes y Latinoamericano», puntualizó el edil de Maipú.
