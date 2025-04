Malinterpretó documento: Karol Lucero afirma que denuncias laborales son falsas pero es desmentido por la DT

El pasado miércoles, Karol Lucero reapareció en sus redes sociales luego de ser acusado de no pagar sueldos a trabajadores de LikeMedia. En un video, aseguró que la Dirección del Trabajo había determinado que las denuncias eran “falsas”.

“La resolución de la inspección del trabajo (…) concluyó que esto es falso”, afirmó en la grabación. Además, agregó: “Aquí nadie trabaja gratis, porque esto no es un trabajo (…) damos por cerrada la acusación falsa. Es falso que no pague sueldos, es falso que haya abusos laborales, porque no existe ese vínculo”.

Sin embargo, la Dirección del Trabajo desmintió esas afirmaciones. Según explicó Carolina Campos Valdivia, directora regional del Trabajo Metropolitana Oriente, no fue posible investigar a LikeMedia debido a que no se encontró a nadie en la dirección registrada. “Lo que tiene el señor Lucero no es una resolución, sino un oficio ordinario”, aclaró. “Este solo informa que el proceso de fiscalización terminó sin pronunciamiento”.

Campos detalló que esto no implica que se hayan descartado o confirmado irregularidades, sino que no se llegó a una conclusión porque no hubo personal presente durante las visitas de fiscalización.

Además, señaló que tampoco se ratificó la denuncia presentada contra Karol “Dance”, lo que dificultó avanzar en la investigación. “Eso no quiere decir que no pueda haber una figura infraccional”, advirtió.

Frente a las declaraciones de Lucero sobre que la Dirección del Trabajo habría declarado falsas las acusaciones, la entidad fue enfática: “No podemos calificar ni emitir un juicio de valor sobre hechos que no fueron investigados”.