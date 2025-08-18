Marco Enríquez-Ominami inscribe su candidatura presidencial con masivo respaldo ciudadano

Santiago de Chile. Con cientos de personas acompañándolo en las afueras del Servicio Electoral (Servel), Marco Enríquez-Ominami oficializó este lunes su candidatura presidencial. El exparlamentario llegó hasta la sede del organismo tras reunir las firmas necesarias para competir en las elecciones, consolidando así un nuevo capítulo en su trayectoria política.

Una inscripción marcada por la ciudadanía

Screenshot

Marco Enríquez Ominami tuvo que optar por el camino de recolectar firmas para llegar a la presidencia de Chile, luego de que fuera excluido por los partidos oficialistas de la primaria presidencial.

Desde temprano, simpatizantes y adherentes se congregaron en torno a Enríquez-Ominami, mostrando banderas y consignas de apoyo. El ambiente fue festivo y cargado de entusiasmo, reflejando el respaldo popular que el líder progresista ha construido.

“Este no es un proyecto individual, es el proyecto de miles de chilenas y chilenos que creen que Chile merece un camino distinto, más justo y más inclusivo”, afirmó el candidato a El Ciudadano tras concretar su inscripción.

Rumbo a la carrera presidencial

Con la inscripción validada, Enríquez-Ominami se suma oficialmente a la papeleta presidencial. Su desafío inmediato será ampliar el respaldo social y político de cara a la primera vuelta, en un escenario electoral altamente competitivo. Según su equipo, el foco de la campaña estará puesto en propuestas sobre justicia social, crecimiento económico y una nueva relación entre Estado y ciudadanía una candidatura alejada de los extremos políticos y con foco en dar el equilibrio que necesita Chile.

Amplio respaldo y desafíos por delante

La jornada de inscripción no solo fue un acto administrativo, sino también una demostración de fuerza política. La multitud que lo acompañó busca transmitir el mensaje de que su candidatura nace desde la ciudadanía. Sin embargo, el camino hacia La Moneda implica superar el escepticismo de sectores que lo ven como un candidato reiterativo en la contienda presidencial.

“Estamos listos para competir, y lo haremos con la convicción de que Chile puede cambiar si se atreve a elegir distinto”, sostuvo Enríquez-Ominami .

El Ciudadano