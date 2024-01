Mario Marcel, ministro de Hacienda por contrato litio Codelco-SQM en Salar de Atacama: «Es válida la pregunta por qué no se recurrió a una licitación»

Una sesión especial se celebró en el Senado en la que fueron a dar explicaciones a la Cámara Alta, el ministro de Hacienda Mario Marcel, el director de Codelco, Máximo Pacheco, la Ministra de Minería Aurora Williams y el vicepresidente ejecutivo de Corfo José Miguel Benavente por el acuerdo preferencial para SQM obtenido tras negociación con Codelco sin una licitación pública y transparente. Se espera se realice una segunda sesión, pues quedaron muchas preguntas sin responder.

La exposición de Máximo Pacheco, se limitó a leer una hoja con parte del acuerdo entre Codelco-SQM y comenzó su intervención “lavándose las manos” expresando que lo acordado tiene que ver con una definición política y que el secreto en que se llevó la negociación guarda relación con una reserva obligatoria, lo que puede ser altamente cuestionable tratándose de un bien público estratégico: el litio.

En la lectura del acuerdo, Pacheco mencionó las toneladas que le corresponden al Estado del 2025 al 2030, pero no dijo nada de lo que le corresponde a SQM. Si lo hacía quedaría en evidencia que aunque el Estado participa en la eventual nueva sociedad con el 50 % + una acción, sólo se queda con el 20% del litio a explotar.

Las intervenciones de los senadores estuvieron divididas, pero se ve una mayoría que no está de acuerdo con el memorándum de entendimiento al que llegó Codelco con SQM.

El senador Galilea expresó “Es un buen acuerdo para SQM y para Codelco, pero no para el país”.

El senador Araya fue claro “Que el negocio sea para el Estado de Chile y no para SQM”.

Muchas de las preguntas claves fueron realizadas por Araya, pero no alcanzaron a ser respondidas.

Quienes respaldaron el acuerdo, pero pidieron más antecedentes fueron la senadora Allende y el senador Lagos Weber.

La senadora Sepúlveda en su intervención fue clara y enfática al señalar que no se vaya a repetir la historia en que SQM termine por secuestrar al Estado una vez más y manifestó su extrañeza de que no se llame a una licitación pública y transparente para el litio en el Salar de Atacama, siendo que Eduardo Bitrán, dejó el “camino pavimentado” para que así suceda. “Nadie puede explicarse por que no tenemos una licitación publica internacional. No me vengan a insultar la inteligencia y decirme que tenemos poco tiempo”, expresó la senadora.

Siendo el cuestionamiento clave, la ausencia de una licitación el Ministro de Hacienda Mario Marcel, expresó que existen diferentes vías para acordar la explotación de un mineral y que una de ellas es la vía de un acuerdo. “Una negociación también es un mecanismo también válido y transparente de como asignar la explotación de un recurso”, expresó.

Esgrimió como argumento que el camino fue no hacer una licitación, pues si se hiciera quedaría un período “muerto” de la explotación del salar y por tanto de obtención de rentas para el Estado, pues el eventual ganador podría tomar posesión del salar recién al fin del contrato con SQM (2030) y le tomaría al menos 18 meses obtener litio, que es el tiempo necesario para “cosechar” una piscina de evaporación.

La exposición calma y racional del ministro, que salvó la débil presentación de Pacheco, no obstante, no considera que las instalaciones de SQM en el Salar deben ser vendidas a precio libro como dicen el contrato vigente entre SQM-Corfo y que aquellas instalaciones no van a desparecer del lugar, por lo que quien entre a operarlo simplemente podría dar continuidad inmediata a la extracción de litio haciendo uso de la infraestructura instalada.

O de otro modo, quien gane la licitación podría instalar en las cercanías su planta para obtener carbonato e hidróxido de litio, y así romper el monopolio que tiene en la zona con la planta El Carmen, SQM quien no incorporó a esta planta clave en el actual Memorándum de Entendimiento.

Durante la sesión a los representantes del gobierno se les vio con rostro de preocupación sobre todo al momento de la intervención de la Senadora Sepúlveda, palabras que calaron en el ministro de Hacienda quien reconoció que efectivamente el acuerdo vigente entre Corfo y SQM preparado por Bitrán, permitiría una licitación en el Salar de Atacama.

“Es muy valido el punto de la Senadora Sepúlveda al citar lo del 2018 en cuanto a que ese contrato permitía, cierto eventualmente, una licitación ahora hacia finales del periodo del contrato con SQM”, dijo el hombre la Hacienda de Chile.

Por Bruno Sommer

El Ciudadano