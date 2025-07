Más financiamiento, hospitales y salud integral: Las demandas del 1er Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna

El viernes 4 de julio se vivió en Valparaíso la primera conmemoración oficial del Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna, instaurado por ley en 2024 para realizar acciones de reflexión y concientización sobre el trato humano y la justicia en salud.

La fecha fue impulsada por la Mesa Comunitaria por la Salud Digna (que este año se conforma a nivel nacional como Coordinadora 4 de julio) y el movimiento Justicia para Amelia, a 7 años de la muerte de Amelia Salazar Jorquera, por negligencia médica en el Hospital Carlos Van Buren.

A la actividad asistieron la alcaldesa de Valparaíso Camila Nieto; el diputado Jorge Brito; la consejera regional Paula Rosso; el concejal Vicente Celedón; organizaciones sociales como la Confedeprus; el secretario de salud de la CUT provincial, Gonzalo Calisto; Francisco Muñoz, jefe del subdepartamento de Salud Mental del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio; y Ana Silva, dirigenta de UNCO Salud, quienes firmaron un Compromiso por la Salud Digna, documento que sella una voluntad común de avanzar hacia un sistema público de salud más humano, oportuno y justo.

Al respecto, Camila Jorquera, mamá de Amelia y dirigenta de la Coordinadora 4 de Julio, destacó que «es de vital importancia la defensa de la salud digna y pública. Nosotros, como padres de Amelia, como usuarios de la salud organizados, consideramos fundamental que el Estado de Chile ponga un acento importante en la entrega de recursos, en la mejora de gestiones».

«En este hospital, el Hospital Carlos Van Buren, los trabajadores, los usuarios, hemos venido denunciando las distintas situaciones negligentes que se viven. Hacemos también un llamado a las vecinas y vecinos a que nos atrevamos a denunciar, que nos atrevamos a generar propuestas y reflexiones en torno al mejoramiento de la salud pública», agregó Camila Jorquera.

Por su parte, Mauricio Salazar, papá de Amelia, comentó que «para nosotros es un día es muy doloroso, nuestra hija no debió fallecer y estamos a la espera de que termine el proceso judicial, que después de 7 años todavía no se puede cerrar. Invitamos a las comunidades a seguir organizándonos y levantando esta lucha que es permanente».

«Acá hemos generado un trabajo conjunto con los trabajadores de la salud y este es un trabajo que queremos que no sea solamente un discurso, sino que sea una acción concreta para materializar los proyectos de salud. Hay una deuda histórica con Valparaíso desde que se construyó el Congreso Nacional, ya que no se repuso el hospital que funcionaba en ese lugar», enfatizó Mauricio Salazar.

En ese sentido, planteó que hay otros recintos que debiesen ser reconstruidos para la salud pública: «Acá no se han construido nuevos hospitales. Nosotros venimos del cerro Las Cañas y a 11 años del mega incendio del 2014, todavía no se reconstruye el Cesfam que se destruyó».

«Hay también una demanda muy sentida por parte de la comunidad que es recuperar el antiguo Hospital Naval para la comunidad de Valparaíso, para que sea parte del sistema público de salud. Hoy día está abandonado en Playa Ancha y cuenta con todas las condiciones para poder mitigar lo que está sucediendo aquí», agregó el papá de la pequeña Amelia.

Por su parte, la alcaldesa Camila Nieto destacó el carácter simbólico de este día: «Para mí es muy significativo estar acompañándolos, porque desde el cerro he visto y crecido con la lucha del Centro Comunitario Las Cañas. Todos queremos garantizar el acceso a una salud digna y oportuna. Este día nacional invita a los Cesfam y hospitales a generar espacios de reflexión, encuentro y organización comunitaria. Pero la lucha va a ser larga. Necesitamos más financiamiento, mejor infraestructura, salud mental, pero también una reforma integral al sistema», sostuvo la jefa comunal porteña.

En tanto, el diputado Jorge Brito, participante activo de este proceso, reflexionó que «en la vida y en el fallecimiento de Amelia está lo más lindo y lo más brutal de nuestro país: la historia de una familia cuya hija necesitaba una cama y se le negó. Cuando hablamos de salud no es sólo infraestructura: es apoyo cuando estamos frágiles, es certeza, no trámites. Hoy Amelia está en la historia, no sólo de los cerros de Valparaíso, sino de todo Chile».

Marcha y acto político-cultural

La jornada del 4 de julio se inició con una marcha por la salud digna que recorrió las calles céntricas de Valparaíso, desde Avenida Francia hasta Plaza O’Higgins.

La movilización estuvo acompañada de comparsas, batucadas y expresiones artísticas que, más allá de la denuncia, buscaban reafirmar la fuerza de la organización social y comunitaria.

Posteriormente, en Plaza O’Higgins, se realizó la Feria por la Salud Digna, que reunió a múltiples iniciativas: desde medicina complementaria y promoción de derechos hasta un espacio seguro para las infancias, como una zona de cuidado y actividades para niños, niñas y jóvenes, incluyendo un escenario donde se presentaron artistas y agrupaciones musicales.

Cabe destacar que durante la jornada -y también a través de las redes sociales- se realizó una consulta ciudadana sobre Salud Digna, con cuyos datos se realizará un conversatorio que convocará a las autoridades de la región, para socializar cuáles son los hitos más importantes que debiesen concretarse para avanzar hacia una mejor salud pública, desde la mirada de los usuarios.

