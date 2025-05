Mauricio Redolés continúa gira nacional para celebrar sus 50 años de trayectoria

Los festejos del poeta y músico se iniciaron este 3 de mayo, con un emotivo concierto en Valparaíso y continuarán en junio en Santiago, Rancagua, Talca y Concepción.

Luego de una exitosa presentación en Valparaíso y tras un concierto cargado de emotividad y en donde todos los fanáticos pudieron disfrutar de sus grandes clásicos, el destacado poeta y músico Mauricio Redolés– Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2022– continúa las celebraciones a nivel nacional, por la conmemoración de sus 50 años de carrera artística. En un recorrido que incluye una serie de conciertos, ahora en Santiago, Rancagua, Talca y Concepción.

Cabe destacar que la gira se inició el pasado 3 de mayo, en el Parque Cultural de Valparaíso, lugar donde antiguamente estaba ubicada la ex Cárcel Pública de la ciudad y en dónde Redolés- siendo prisionero político de la dictadura militar- se inició como músico, cantando para sus compañeros de militancia y prisión, el 1 de mayo de 1975.

Las próximas presentaciones de Redolés serán el viernes 6 de junio, en la sala SCD Bellavista; el 12 de junio, en la Universidad Católica del Maule; el 13 del mismo mes, en el Teatro Lucho Gatica, de Rancagua y al día siguiente, en el Teatro Regional del Biobio, en Concepción.

Para Mauricio Redolés “el concierto de Valparaíso fue una jornada cargada de historia y emoción, en la que, medio siglo después, me reencontré con parte de mi historia y la de centenares de chilenos y chilenas que también fueron detenidos y torturados en éste y otros centros de detención del país”.

Respecto de la importancia de este Cincuentenario para su carrera, Redolés explica que “es medio siglo dedicado a insistir una y otra vez en la música, en hacer canciones, en cantarlas y en escribir poesías, testimonios y crónicas. Es un gran tiempo dedicado a esta actividad”.

En todos estos shows de celebración, el artista espera compartir los festejos por estas cinco décadas con todo su público de regiones y llevarles gran parte de su repertorio artístico, incluyendo temas de sus míticos álbumes “Bello Barrio” (1987) y “¿Quién mató a Gaete?” (1996).

En cuanto a las expectativas por esta conmemoración, Redolés explica que “quiero hacer llegar a la gente una obra y un trabajo, que habla de muchas cosas. Del amor, de la vida, de la alegría, de la amistad, pero también es testimonio de la represión, de la tortura, de la cárcel, del exilio y de la injusticia social”.

–¿Cuál es el legado que crees que vas a dejar para las futuras generaciones?

-La porfía de un hombre que en muchas oportunidades se le dio vuelta la espalda, tanto de los medios de comunicación, como de gente que tenía algún poder. Porque este hombre decía las cosas al pan, pan y al vino, vino. Ojalá que las futuras generaciones no abandonen sus principios. Me interesa la gente que me abraza y me dice: “te escucho desde que tenía 15 años”. O quienes me cuentan que “te escuchábamos en el extranjero. Nos acompañaste mucho tiempo”. Ese es el reconocimiento y lo tengo de mi gente. Con eso me basta.

COORDENADAS GIRA 50 AÑOS MAURICIO REDOLÉS:

Viernes 6 de junio: Sala SCD Bellavista.

Jueves 12 de junio: Universidad Católica del Maule.

Viernes 13 de junio: Teatro Lucho Gatica de Rancagua.

Sábado 14 de junio: Teatro Regional del Biobío, Concepción.

Foto por Juan Francico Lizama