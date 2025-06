Mauricio Redolés envía carta a Ministra Carolina Arredondo acusando un arbitrario rechazo a su postulación a los fondos de Cultura

El cantautor chileno Mauricio Redolés publicó en sus redes sociales una sentida carta abierta dirigida a la Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, acusando un arbitrario rechazo a su postulación a los fondos de Cultura, con los cuales esperaba financiar la gira de celebración de sus 50 años de carrera.

«Con la intención de conseguir un apoyo económico para la gira, postulamos previamente al Fondo de la Música, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la Línea de Apoyo a la Circulación de la Música Chilena; participamos en dos llamados sucesivos», explicó el músico y poeta en su publicación.

Pero, añadió, «al momento de resultar evaluados en la primera instancia, no resultamos seleccionados. Se nos señalaron determinadas y muy puntuales observaciones, que procuramos quedasen resueltas para la siguiente convocatoria. Sin embargo, para la siguiente postulación no se nos notificó por ninguna vía respecto del resultado, que también fue negativo, perdiendo por lo tanto la oportunidad de apelar».

«Al indagar en el sitio web, logramos encontrar la evaluación, y constatamos que resultaron observados otros elementos nuevos, que no habían sido evaluados negativamente con anterioridad, lo cual despertó nuestra sospecha, pues nuestra primera postulación se encuentra absolutamente relacionada con la segunda, al haber modificado como equipo, los aspectos que fueron señalados por el jurado en la evaluación anterior», argumentó Redolés.

Eventual conflicto de interés

Para el autor de «Quién mató a Gaete?», resulta profundamente llamativo que estando en presencia del mismo jurado en ambas instancias, «se hayan añadido nuevas observaciones que anteriormente no habían sido señaladas. Lo anterior nos resulta aún más gravoso al constatar un grado de conflicto de interés de una de las personas integrantes de este jurado».

«Esta persona integra una compañía teatral que, según hemos podido constatar, bautizó a su colectivo teatral como ‘Bello Barrio’ e inscribió -junto con otros miembros de la compañía- dicho nombre. El título corresponde a una obra original de quien suscribe, y se utilizó, en este caso, sin siquiera avisarme, lo cual me generó profunda molestia, hecho que fue transmitido e informado a la compañía. Una situación que estimamos, eventualmente, podría afectar la imparcialidad de ese jurado y del proceso», detalló el compositor nacional.

«Nos resulta incomprensible y hasta ofensivo el trato prodigado, razón por la cual hemos requerido una explicación por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la cual permanece al día de hoy sin respuesta», señala la carta.

«Obtuve tres premios Altazor por el disco “One, Two, Tres, cuatro”. Mi libro “Algo nuevo anterior” obtuvo el Premio Escrituras de la Memoria. Y obtuve el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, premio recibido de las manos del Presidente Gabriel Boric. Este año estoy nominado a dos premios Pulsar. Resulta incomprensible que, contando con estos reconocimientos y con el apoyo de grandes teatros regionales, la institucionalidad cultural ministerial no nos apoye, no nos responda y nos prodigue este trato, dejándonos en total abandono», enfatizó Redolés.

