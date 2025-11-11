Medio alemán destaca a Chile como uno de los pocos países donde los extranjeros con residencia temporal votan en elecciones presidenciales

Recordemos que, tras esta elección presidencial, comienza a regir una nueva normativa, aprobada recientemente por el Congreso, la cual eleva de 5 años de residencia temporal a 10 años de residencia definitiva el requisito para ejercer el derecho a voto a los ciudadanos extranjeros.

El medio alemán DW abordó en un reportaje la situación previa a las elecciones presidenciales en Chile, destacando que el país es uno de los pocos en el Mundo que permite que los extranjeros con residencia temporal y sin necesidad de nacionalizarse, participen en estos comicios.

«Más de 885 mil migrantes están habilitados para votar en la primera vuelta presidencial en Chile. La mayoría apoya a la derecha y su voto podría ser clave en una segunda vuelta ajustada», se lee en la presentación de la nota realizada en formato televisivo.

«Chile es uno de los pocos países donde los residentes extranjeros, que son el 5.6% del padrón, votan en comicios presidenciales», agregaron desde DW.

Lo anterior, sin considerar los años en que la persona haya salido de Chile por más de 90 días dentro de un período de 12 meses. Mira el reportaje de DW a continuación (red social X):

