Mega publica disculpas a Paulina de Allende-Salazar tras fallo judicial por despido

Este viernes 6 de marzo, Megamedia dio cumplimiento a lo dispuesto por la justicia publicando a través de sus redes sociales las disculpas públicas hacía la periodista Paulina de Allende-Salazar, tras ser desvinculada del medio de comunicación por decir la palabra “paco”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Megamedia declaró:

“Nos disculpamos públicamente con ella por lo que el Tribunal estimó como vulneración a la honra, libertad de emitir opinión e informar sin censura, a raíz del despacho periodístico realizado por ella el 6 de abril de 2023, en el cual se refirió al mártir de Carabineros don Daniel Palma Yáñez, (QEPD), como “paco”, lo que significó el término de su relación laboral”.

Paulina de Allende-Salazar dejó de trabajar en el canal en abril de 2023, tras un episodio ocurrido durante el matinal “Mucho Gusto”. En esa transmisión, mientras se comentaba el homicidio del carabinero Daniel Palma, la comunicadora empleó el término coloquial “paco” para aludir al funcionario policial, lo que causó su desvinculación del medio.

En ese entonces, la periodista declaró: “aquí se pasaron a llevar derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión y con la honra. Eso, en el ejercicio del periodismo, es muy complicado”.

Cabe recordar que el fallo judicial fijó diversas medidas de reparación en favor de la periodista. Entre ellas, además de las disculpas públicas, se ordenó implementar un protocolo —visado por la Dirección del Trabajo— para corregir errores emitidos en pantalla, así como realizar capacitaciones presenciales dirigidas a periodistas y directivos sobre derechos fundamentales en el trabajo, libertad de expresión y ética periodística.

Además, la resolución de la justicia ordenó a Mega a pagar a Allende-Salazar una indemnización cercana a los 98 millones de pesos, sin considerar reajustes ni intereses, por concepto de indemnización sustitutiva, años de servicio, recargo legal y compensación por daño extrapatrimonial.