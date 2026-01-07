Ministerio de Ciencia adjudicó más de $1.550 millones en sus Concursos Nacionales «Ciencia Pública»

La creación de un calendario lunar andino para las comunidades de Tarapacá, una experiencia de realidad virtual por los bosques submarinos de la Región de Valparaíso, un juego de estrategia para ayudar a la conservación oceánica, una exploración por la prehistoria y el cambio climático en el Desierto de Atacama, y un festival internacional de arte medial y naturaleza, son algunas de las iniciativas que se ejecutarán como parte de los proyectos adjudicados por el Ministerio de Ciencia, a través de las 4 líneas de los Concursos Nacionales «Ciencia Pública».

Desde la cartera ministerial detallaron que la versión 2026 de estos concursos ha adjudicado más de $1.550 millones a 41 proyectos que se desarrollarán a lo largo de todo Chile.

«Estos fondos tienen como objetivo acercar el conocimiento científico, humanístico, artístico y tecnológico a las diversas comunidades de Chile, esto a través del desarrollo de experiencias significativas, que contribuya a la democratización del saber y al fortalecimiento del sistema de CTCI» (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).

Al respecto, el ministro de Ciencia, Aldo Valle, destacó que «nos parece vital que la ciencia pueda estar presente en todos los rincones del país. Los Concursos Nacionales Ciencia Pública impulsan el conocimiento desde lo local, mejorando nuestra comprensión de los lugares en que vivimos y fomentando el pensamiento crítico, algo clave para los desafíos que hoy vivimos».

«Nuestra política pública siempre debe apostar por las y los chilenos que crean, imaginan y difunden el pensamiento. Nuestra tarea como ministerio es ayudar a viabilizar estas ideas a través del financiamiento y el acompañamiento», agregó el secretario de Estado.

Líneas concursales

La convocatoria 2026 de los Concursos Nacionales Ciencia Pública contó con 4 líneas concursales:

-Dispositivos de Comunicación de Conocimientos, para proyectos que creen y compartan contenidos científicos, artísticos o tecnológicos en formatos visuales, sonoros, audiovisuales, escénicos, editoriales o digitales.

-Experiencias de Comunicación de los Conocimientos en Espacios Regionales, para actividades presenciales en espacios públicos fuera del ámbito escolar, que conecten con el territorio y permitan a las personas reflexionar sobre su entorno desde el conocimiento.

-Laboratorio Ciencia Pública, para el diseño y desarrollo de proyectos comunitarios que comuniquen conocimientos locales.

-Y una nueva línea llamada Eventos Públicos de CTCI, destinada a promover la continuidad de eventos de acceso abierto y gratuito, que fomenten la apropiación de la ciencia y los conocimientos en el territorio nacional.

Conoce el detalle de los proyectos adjudicados en cienciapublica.cl/concursos/

