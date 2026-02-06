Ministerio de Salud reiteró llamado a vacunar a niños y niñas contra el sarampión ante nuevo caso importado

El Instituto de Salud Pública confirmó esta semana un nuevo caso importado de sarampión en Chile, el cual corresponde a un lactante de 11 meses, residente de la Región de Atacama, con antecedente de viaje a México.

Según informaron las autoridades de Salud, el bebé se encuentra en buen estado de salud y cursó la enfermedad de manera ambulatoria.

Ante esta noticia, desde el Minsal desplegaron inmediatas medidas de vigilancia, identificación y vacunación de contactos en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Asimismo, el Ministerio reiteró el llamado a cumplir con el esquema de vacunación contra el sarampión en niños y niñas de 12 y 36 meses, según el Programa Nacional de Inmunizaciones (ver aquí).

«Esta vacuna es obligatoria y gratuita, y se encuentra disponible en vacunatorios públicos y privados en convenio», recordaron desde el Minsal, que también llamó a vacunar a los lactantes desde los 6 meses cuando viajen a países con circulación activa del virus, ojalá 15 días antes de realizar el viaje.

MINSAL informa caso importado de sarampión en Chile. pic.twitter.com/Oe4BeHJLKT — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 6, 2026

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias, es decir, al toser, estornudar o hablar. Sus características principales son:

Período de incubación: 7 a 21 días

Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel

Riesgo: puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves

Síntomas

Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días

Fiebre alta

Tos y congestión nasal

Sensibilidad a la luz (fotofobia)

Conjuntivitis (ojos rojos)

Malestar general y dolor articular

Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿Qué hacer si se presentan síntomas?

Usar mascarilla inmediatamente

Acudir a un centro de salud lo antes posible

Evitar el contacto con otras personas

Informar sobre sus antecedentes de viaje

Medidas de prevención

Mantener al día su esquema de vacunación

Lavarse las manos frecuentemente

Cubrirse nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar

Evitar el contacto con personas enfermas

Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, llamar a Salud Responde: 600 360 7777.

El Ciudadano