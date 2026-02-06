Ministerio de Salud reiteró llamado a vacunar a niños y niñas contra el sarampión ante nuevo caso importado

El Instituto de Salud Pública confirmó esta semana un nuevo caso importado de sarampión, el cual corresponde a un lactante de 11 meses, residente de la Región de Atacama, con antecedente de viaje a México. En Chile, esta vacuna es obligatoria y gratuita, y está disponible en todos los vacunatorios públicos.

Ministerio de Salud reiteró llamado a vacunar a niños y niñas contra el sarampión ante nuevo caso importado
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Instituto de Salud Pública confirmó esta semana un nuevo caso importado de sarampión en Chile, el cual corresponde a un lactante de 11 meses, residente de la Región de Atacama, con antecedente de viaje a México.

Según informaron las autoridades de Salud, el bebé se encuentra en buen estado de salud y cursó la enfermedad de manera ambulatoria.

Ante esta noticia, desde el Minsal desplegaron inmediatas medidas de vigilancia, identificación y vacunación de contactos en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Asimismo, el Ministerio reiteró el llamado a cumplir con el esquema de vacunación contra el sarampión en niños y niñas de 12 y 36 meses, según el Programa Nacional de Inmunizaciones (ver aquí).

«Esta vacuna es obligatoria y gratuita, y se encuentra disponible en vacunatorios públicos y privados en convenio», recordaron desde el Minsal, que también llamó a vacunar a los lactantes desde los 6 meses cuando viajen a países con circulación activa del virus, ojalá 15 días antes de realizar el viaje.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias, es decir, al toser, estornudar o hablar. Sus características principales son:

  • Período de incubación: 7 a 21 días
  • Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel
  • Riesgo: puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves

Síntomas

  • Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días
  • Fiebre alta
  • Tos y congestión nasal
  • Sensibilidad a la luz (fotofobia)
  • Conjuntivitis (ojos rojos)
  • Malestar general y dolor articular
  • Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿Qué hacer si se presentan síntomas?

  • Usar mascarilla inmediatamente
  • Acudir a un centro de salud lo antes posible
  • Evitar el contacto con otras personas
  • Informar sobre sus antecedentes de viaje

Medidas de prevención

  • Mantener al día su esquema de vacunación
  • Lavarse las manos frecuentemente
  • Cubrirse nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar
  • Evitar el contacto con personas enfermas

Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, llamar a Salud Responde: 600 360 7777.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

Por retroceso argentino: Chile refuerza alerta ante aumento del sarampión y llama a su población a vacunarse

Hace 2 meses
Absalón Opazo

No es un virus nuevo: detectan subclado K de influenza A(H3N2) y la vacuna 2025 sigue protegiendo

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Catástrofe sanitaria en Gaza: UNRWA reporta niveles "récord" de enfermedades y colapso del sistema de salud

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

"Dan certeza del progreso del país": Gobierno presentó web que reúne más de 1.000 avances concretos entre 2022 y 2026

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

¡Que la plata se quede en Atacama!  Inti Salamanca explica su propuesta de Royalty Minero Participativo

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Genocidio en Gaza: Israel deja 71.386 asesinados, incluidos 20.200 niños y niñas

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Remezón en Valparaíso: Jorge Sharp y Jazmín Aguilar forjan un bloque regional que sepulta la vieja política y pone la inclusión social como tarea prioritaria del Senado

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Atacama: Publican inserción en diario regional para acusar de "reiterado incumplimiento de pagos" al actual candidato a senador Giovanni Calderón (Chile Vamos)

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Chile celebra por primera vez el Día de los Patrimonios en Verano: conoce la fecha y cómo participar

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano