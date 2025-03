Ministerio del Trabajo responde a Karol Dance: «La experiencia no es una forma de pago»

Karol Dance reconoció que los "colaboradores" de su canal de YouTube no cuentan con contrato de trabajo ni se les paga remuneración: "Yo trabajé seis meses gratis para ver si entraba a Yingo y no alegaba (...) La remuneración no es solo económica", se defendió el animador. Sin embargo, desde el Ministerio del Trabajo le recordaron que "la experiencia no es una forma de pago" y llamaron a los trabajadores a denunciar irregularidades a la Dirección del Trabajo.