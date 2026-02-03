Ministerio Público no logró acreditar su participación en los delitos: Ratifican libertad de comuneros mapuche acusados de 2 homicidios y un incendio en Collipulli

Este martes 3/2, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol argumentó su decisión del pasado 22 de enero y tras la audiencia de lectura de sentencia, ratificó la absolución de los comuneros mapuche Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul, quienes estaban acusados de 2 homicidios y un incendio ocurridos en 2020 en Collipulli.

En específico, el tribunal planteó que el Ministerio Público no logró acreditar con las pruebas presentadas la participación de los acusados en los delitos que se les imputaban y por los que fueron detenidos en abril de 2024, permaneciendo en prisión preventiva desde esa fecha.

Según consignó el medio regional Resumen, este fallo «representa un duro revés para el Ministerio Público, que estaba solicitando penas que llegaban hasta el presidio perpetuo».

«En su reciente cuenta pública, celebrada el miércoles 14 de enero en el Cerro Ñielol de Temuco, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, hizo expresa alusión a este caso, asegurando tener la convicción de obtener un veredicto condenatorio a pesar de la inexistencia de pruebas que presentó Fiscalía en los 11 días de desarrollo de juicio oral, tal como lo afirmó Jorge Guzmán, uno de los abogados defensores de los tres comuneros mapuche», apuntó el reporte de Resumen.

Noticia en desarrollo.