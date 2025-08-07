Ministra Inés Recart decretó el término de la investigación por la desaparición de Ricardo Harex: Querellantes impugnaron decisión

La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Inés Recart, decretó el cierre de sumario en la causa que sustenta por la «desaparición o presunta sustracción» del estudiante Ricardo Harex González, ocurrida a partir del 19 de octubre de 2001, en dicha ciudad.

Según se informó desde el Poder Judicial, la ministra ordenó el fin de la etapa investigativa debido a que, agotadas los diligencias, no se ha logrado aclarar el destino del menor de edad. Esta acción fue impugnada por los querellantes, por lo que la decisión deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

«Que, en resumen, el expediente ofrece un panorama detallado de las investigaciones realizadas para esclarecer la desaparición de Ricardo Harex González, incluyendo acciones policiales, periciales y judiciales llevadas a cabo a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y diligencias realizadas, no se han obtenido resultados positivos que aclaren el destino del joven desaparecido», consigna el dictamen.

La resolución agrega «que con fecha 18 de marzo de 2025 (…) se le dio al querellante conocimiento total del sumario y de los tomos reservados I y II, apercibiéndolo a indicar las diligencias que se encontraban pendientes de trámites», añadiendo que «con fecha 13 de mayo (…) se extendió el plazo para indicar las diligencias que se encontraban pendientes», pero, se indica, «a la fecha el querellante no ha dado cumplimiento y el plazo se encuentra vencido».

«Que de acuerdo a lo expuesto, se tiene en consideración que la presente causa se caratula bajo la tipología ‘sustracción de menor’ sin que hasta la fecha obren antecedentes de un hecho que revista tales características», puntualiza el documento judicial.

«Igualmente –prosigue–, la presente causa se ha informado al Comité Contra la Desaparición Forzada de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin observar antecedentes que den cuenta de ‘detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida; que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley’ (según el artículo 2, de la Convención Internacional para la Protección de las personas)».

«En virtud de lo expuesto, no existiendo más antecedentes que permitan avanzar en la investigación, se decreta el cierre del sumario», concluye el informe de la ministra en visita Inés Recart.

¿Dónde está Ricardo Harex?

Este caso se remonta a la noche del 19 de octubre de 2001, cuando Ricardo Harex González asistió al cumpleaños de un amigo y en horas de la madrugada se retiró, caminando hasta la estación de servicio Esso Market, ubicada en Diagonal Don Bosco en Punta Arenas, lugar desde donde desaparece hasta hoy.

Tal como consignó El Ciudadano en una publicación de octubre de 2022, cuatro carabineros en retiro y tres sacerdotes fueron procesados como encubridores del delito de sustracción del entonces adolescente Ricardo Harex, confirmando el vínculo de miembros de la iglesia y de la institución policial con este caso. Lee esta y otras notas sobre el tema:

