"No se entiende, y la ciudadanía no entiende cómo, por un lado, se promete mano dura contra la delincuencia, y al mismo tiempo se empuja tan vehementemente un proyecto que busca abrir las puertas de las cárceles a homicidas, violadores, femicidas, genocidas", manifestó la ministra Vallejo desde La Moneda. 

Ministra Vallejo cuestionó doble discurso de Kast por proyecto que conmuta penas a criminales: «Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos»
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La ministra vocera del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo, cuestionó el doble discurso del mandatario electo José Kast, en relación al proyecto aprobado en general por el Senado -con apoyo de toda la derecha- el cual conmuta penas a criminales mayores por razones de salud.

«Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos», planteó la secretaria de Estado, subrayando que es ahí donde se reflejan las contradicciones de Kast y el sector político que lo respalda.

«No se entiende, y la ciudadanía no entiende cómo, por un lado, se promete mano dura contra la delincuencia, y al mismo tiempo se empuja tan vehementemente un proyecto que busca abrir las puertas de las cárceles a homicidas, violadores, femicidas, genocidas», manifestó la ministra Vallejo. 

«No es sostenible ese doble discurso en nuestro país», agregó la vocera de La Moneda, quien calificó además como «preocupante y grave que no solamente los parlamentarios de derecha en el Congreso estén empujando esto, sino que existe, actualmente, de manera manifiesta, un respaldo a esta iniciativa del presidente electo».

«Cuando se promete mano dura, no puede al mismo tiempo, con la otra mano, habilitar la posibilidad de que criminales tan peligrosos salgan de las cárceles por supuestamente razones humanitarias», insistió la ministra Vallejo.

