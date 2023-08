Ministra Vallejo por debate de las reformas: «Ningún sector político tiene la mayoría suficiente para imponer nada»

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este domingo a a las reuniones que se llevan a cabo entre el Gobierno Nacional y los partidos políticos de la oposición para poder llevar a cabo las reformas que se tienen previstas, así como el pacto fiscal.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional promueve el diálogo con todos los sectores para poder llevar adelante especialmente la reforma de pensiones.

Uno de los puntos donde hubo desencuentros entre el oficialismo y la oposición es sobre el destino de la cotización adicional del 6%.

En la propuesta que se presentó en la Comisión, el Gobierno indicó que un 4% de la cotización extra vaya a un seguro social, que sería administrado por un ente estatal creado para esos fines, y el 2% restante iría a cuentas personales.

Respecto a esta situación, Vallejo manifestó que «entendemos que aquí todos tenemos que ceder» para poder encontrar las herramientas necesarias para poder promover acciones en atención al pueblo.

Existieron «bastantes ripios hace algunas semanas para lograr diálogos» con la oposición y sectores de centro, el llamado del presidente Gabriel Boric, que puso «por sobre todas las cosas a las personas, hemos podido tener conversaciones con todos los sectores políticos y las seguiremos teniendo», cita CNN Chile.

Al respecto, manifestó que en la mesa de diálogo se mantiene -por parte del Gobierno- el sentido de la responsabilidad y justicia social.

Señaló que si se logra mantener estos principios «podemos llegar a un acuerdo».

Puntualizó que el éxito de esta dependen de la disposición a ceder de todos los involucrados, lo que permitiría obtener herramientas para crear acuerdos, ya que “ningún sector político tiene la mayoría suficiente para imponer nada“.

Posteriormente, en redes sociales, la ministra Vallejo manifestó que si no se llega a acuerdo en materia de reformas, los más afectados serán las personas.

Aseveró que este es un motivo para «nunca renunciar a diálogo y a llegar a acuerdos por el beneficio de las personas».

«Si no hay acuerdo los perjudicados no somos ni el Gobierno ni el Parlamento, los reales afectados son las personas, porque no verán aumentar sus pensiones, habrá la misma situación en la salud pública y no se contarán con mayores recursos para seguridad. Y, por eso, nunca vamos a renunciar a dialogar y a llegar a acuerdos por el beneficio de las personas», escribió en la red social X (antiguo Twitter).

Si no hay acuerdo los perjudicados no somos ni el Gobierno ni el Parlamento, los reales afectados son las personas, porque no verán aumentar sus pensiones, habrá la misma situación en la salud pública y no se contarán con mayores recursos para seguridad. Y, por eso, nunca vamos a… pic.twitter.com/B0Axeor038 — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) August 27, 2023

Te interesa leer…

Presidente Boric destaca reunión con Chile Vamos: «Estoy plenamente consciente de lo difícil que ha sido esta reunión»