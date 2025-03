Mónica Aguirre revela que el cuerpo de Gervasio lleva 10 años en el Servicio Médico Legal: «Es antinatural»

La modelo Mónica Aguirre, quien estuvo casada con el cantante uruguayo Gervasio hasta su muerte en 1990, reveló este domingo que el cuerpo de su exmarido lleva en el Servicio Médico Legal desde su exhumación en 2015.

En entrevista con Primer Plano, Aguirre se refirió al giro que tomó recientemente la investigación, la cual pasó a rotularse oficialmente como «homicidio» luego de que la fiscalía manejara durante años la hipótesis de un suicidio.

«Durante mucho tiempo, imagínate que han pasado 35 años, en un principio sí pensé que había muchísimas razones por las cuales Gervasio se podría haber quitado la vida (…) La persecución judicial, las acusaciones. Entonces no fue una vida fácil», relató Aguirre.

«Yo ataba cabos de cosas que me dijo, de cosas que pasaban, de lo espantoso que era ese momento. Todos esos años fueron horribles (…) Yo vi cosas que me podían haber dado indicios de que Gervasio estaba en una depresión y conozco la depresión de bien cerca. He tenido mucha gente querida con depresión. Entonces sé que a veces no avisa tanto», agregó.

Si bien la modelo afirmó que al principio creyó que la muerte del artista había sido producto de un suicidio, con el tiempo comenzó a creer en la hipótesis del asesinato:

«Pasaban cosas muy extrañas antes y pasaron cosas muy extrañas después (…) Me parece que en ese sentido es la justicia, son los abogados que han estado ahí durante muchos años los que han logrado ordenar esto», señaló.

Finalmente la modelo contó que el cuerpo del cantante «lleva 10 años en SML y eso no es normal. Para mí, que soy creyente, no solo sería un descanso y paz para la familia, sino que también sería paz para su alma. Es que es antinatural, que un cuerpo esté 10 años ahí».