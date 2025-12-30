Movilización en ascenso: SLEP Andalién Costa bajo presión por despidos masivos y denuncias de precarización

Dirigente Richard Yáñez señala que el criterio exclusivamente económico, propio de una educación neoliberal, no considera el impacto comunitario ni pedagógico.

Movilización en ascenso: SLEP Andalién Costa bajo presión por despidos masivos y denuncias de precarización
Por Juan Pablo Orellana

El conflicto en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa sigue escalando y marca el cierre del año con un clima de tensión creciente en las comunidades escolares de Coronel, Lota, San Pedro de la Paz y Santa Juana.

La controversia se origina en la decisión del servicio de aplicar recortes equivalentes a más de 3.200 horas docentes, lo que proyecta la desvinculación de más de 200 profesores y profesoras del territorio, aun sin evaluación profesional previa, y exclusivamente bajo criterios económicos.

Para Richard Yáñez Silva, dirigente del Colegio de Profesoras y Profesores de Coronel e integrante del Movimiento por la Unidad Docente (MUD), el ajuste representa un golpe más a la ya deteriorada educación pública.

Así, el dirigente lo sintetiza en duros términos: “Más de 200 profesores y profesoras del territorio Andalién Costa serán desvinculados sin una evaluación profesional, sólo por criterios económicos y ajustes al sistema público que no tiene relación con la realidad que vivimos a diario”.

Las críticas apuntan también al desbalance entre los recortes en las aulas y los costos administrativos.

“Esto ocurre en un contexto de sueldos fabulosos en la gestión del servicio, un ejemplo es el sueldo de su director ejecutivo, que alcanza los diez millones de pesos”, denuncia Yáñez.

Para el dirigente, el contraste es evidente: mientras las escuelas sobreviven gracias al esfuerzo cotidiano de trabajadores de la educación, la administración responde con lo que define como “precarización laboral y prácticas antisindicales”.

Plan Anual Local

La aplicación del Plan Anual Local (PAL), instrumento que el SLEP utiliza para fundamentar los ajustes, también está bajo cuestionamiento.

“El PAL no representa la realidad de nuestro territorio, es un instrumento que hoy impulsa el SLEP para validar el ajuste en un contexto de crisis de la educación pública”, sostiene Yáñez, afirmando que dicho plan se ha convertido en una herramienta para encubrir decisiones que no consideran el impacto comunitario ni pedagógico.

Las movilizaciones iniciadas esta semana continúan y no muestran señales de retroceso. El profesorado ha realizado concentraciones y manifestaciones incluso en días festivos, reflejando un malestar acumulado y una convicción clara: la defensa de la dignidad docente no se posterga.

“Esta movilización sigue en ascenso, no permitiremos un nuevo contexto de precarización laboral. Unidos y unidas somos más fuertes. Hay que defender la dignidad docente”, cierra Yáñez.

Lo que comenzó con notificaciones y rumores en pasillos terminó por instalarse en el debate público: el SLEP Andalién Costa enfrenta su mayor cuestionamiento desde su creación y, para el profesorado organizado, lo que está en juego no es solo el empleo, sino el futuro mismo de la educación pública en el territorio.

