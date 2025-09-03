Muere en París traductor Miguel Labarca, amigo y colaborador de Salvador Allende

La semana pasada murió en París, Francia, Miguel Labarca Goddard, amigo y colaborador de Salvador Allende y traductor de las Naciones Unidas.

Miguel, inicialmente abogado de profesión, se fue de Chile muy poco después del golpe militar y no volvió nunca a este país. En París trabajó por muchos años como jefe de redacción de la edición en español de El Correo de la Unesco.

Durante el Gobierno de Allende, Miguel fue funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su calidad de diplomático, formó parte de la delegación chilena ante la Unesco. En Europa trabajó, además, como periodista y traductor en otros organismos de Naciones Unidas, como la FAO, la OIT, la OMS y la Onudi.

Como su padre y su hermano Eduardo, Miguel tuvo una estrecha relación personal, y luego profesional, con el Presidente Allende: «Lo frecuenté íntimamente cuando fui secretario suyo ad-honorem en el Senado, en dos periodos distintos (…), Lo veía a diario y había establecido con él una relación muy estrecha y cordial».

En un artículo suyo publicado en 2014 por Le Monde Diplomatique (que reproducimos por separado), sobre su relación con el Presidente Allende, señala: «Lo traté mucho, desde mi adolescencia, por su estrecha amistad con mi padre, Miguel Labarca Labarca; yo no le decía ‘tío’ como mi hermano menor, sino ‘doctor’; llamaba casi todos los días temprano (…) y cuando yo contestaba el teléfono su frase era siempre la misma: ‘Miguel padre, por favor’; ‘un momento, doctor’, era mi respuesta».

Miguel viajó a Londres unos meses después de asumir el Presidente Allende: «Partí yo como adicto de nuestra embajada… Lejos estaba de pensar que era la última vez que lo veía. (…) En lo que a mí respecta, gradualmente me percaté de que (…) había tenido el privilegio de frecuentar en la intimidad a uno de los gigantes del siglo XX y que, gracias a él (…) me había frotado a la historia».

Las cenizas de Miguel Labarca fueron esparcidas por sus familiares y amigos en una ceremonia realizada en el cementerio Père Lachaise de París.

Miguel era hermano del escritor, periodista y también traductor internacional Eduardo Labarca (autor de “Butamalón”, “Salvador Allende. Biografía sentimental” y “Chile Invadido”, entre otras obras).

Lee AQUÍ el artículo de Miguel Labarca sobre Salvador Allende, publicado en 2014 por Le Monde Diplomatique.

Miguel Labarca.

