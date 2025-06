Mulet descarta lista parlamentaria única en el oficialismo: «No estamos para arreglines entre cuatro paredes»

Junto a 16 candidatos al Congreso pertenecientes a todos los distritos de la Región Metropolitana, más un postulante por Chiloé, el precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, descartó ir en una «lista única» con el resto del oficialismo, ratificando que su sector competirá «en todo Chile».

«La señal muy clara que queremos dar hoy día los regionalistas verdes, es que nosotros vamos a competir en todo Chile. Vamos a llevar candidatos y candidatas a diputados y a diputadas en los 28 distritos y en las 7 circunscripciones senatoriales. Ese es el mensaje que le queremos decir hoy día a Tohá, a Jara, a Winter, al Presidente Boric: Nosotros queremos que haya una competencia amplia», declaró Mulet.

Por ello, añadió, «creemos que van a ser necesarias dos listas del mundo progresista en la próxima elección. Nosotros somos 28 al menos candidatos a diputados y a diputadas. Tenemos candidatos al Senado en todas las circunscripciones».

«Y no estamos dispuestos a decirle a nuestros candidatos de distintos lugares del país, que me han estado apoyando en esta campaña, que han estado colaborando por el regionalismo verde, decirles no, fíjate que vamos a llegar a un entendimiento y vamos a llevar un pequeño grupo de candidatos. No. Eso sería una irresponsabilidad con el electorado al que le hemos estado hablando, con los chilenos y chilenas y obviamente con las fuerzas regionalistas verdes», manifestó Mulet.

Para el abanderado de la FRVS, «en dos listas parlamentarias podemos entrar todos los partidos del oficialismo en todas las regiones. Ese es el mensaje que queremos dar hoy día. Y con mucha claridad y decisión. No estamos para hacer arreglines y listas entre cuatro paredes».

«No va a haber lista única», enfatizó el actual diputado por el Distrito 4.

En ese sentido, aseguró que ha tenido conversaciones «con la mayoría de los partidos del conglomerado y todos dicen una cosa, pero están pensando en las dos listas todos o prácticamente todos. Creo que no me he reunido solo con el Frente Amplio, pero sí en general con todos. Y todos dicen, bueno, es imposible la lista única. Y con la lista única no nos va a ir bien».

«Con las dos listas nos va a ir mejor porque llegamos a más electores. Vamos a llegar con 366 candidatos a diputados y a diputadas y vamos a tener un abanico mucho más grande donde le vamos a competir con fuerza a la derecha. La lista única favorece a dos o tres partidos de los ocho y ellos son los que la impulsan. Pero están pensando en sus partidos, no están pensando en el país ni están pensando en el resto de las ideas», concluyó Jaime Mulet.

Entrevista con El Ciudadano

Hace unas semanas, el director de El Ciudadano, Javier Pineda, entrevistó a Jaime Mulet en el marco de las primarias del oficialismo, pudiendo abordar distintos aspectos de la contingencia política y profundizando sobre las propuestas de su programa de gobierno y proyecto de país.

Mira la entrevista a continuación: